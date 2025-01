Die Muxwave-LED Folie der Messe Barcelona zeigt den aktuellen Stand der Transparenz LED. Aber nicht immer ermöglicht die Architektur LED-Folien hinter Glasfassaden zu montieren. Eine beliebte Alternative sind Outdoor Mesh-LED für große Fassaden – so wie sie auch am Oceania Shopping und Entertainment Center in Moskau installiert wurden. Mit 3.500 m² LED – geliefert von Absen – ist die LED eine der imposantesten LED-Installationen in der russischen Hauptstadt.

Mesh LED ist besonders für nachträgliche Upgrades geeignet. Der 137.000 m² große Complex wurde 2016 gebaut und nachträglich um eine 8.000 Nits Outdoor LED-Fassade ergänzt. Mit 12kg Gewicht pro Quadratmeter LED ist die Installation leicht genug ohne das eine zusätzliche Rahmenstruktur notwendig ist.

Mit einer Transparenz von 67 % ist die LED-Installation extrem windbeständig und nutzt die Luftkonvektion zur effizienten Wärmeableitung. Auch bleibt eine ausreichende Lichtdurchlässigkeit für hinterliegende Fenster. Ein weiterer Vorteil für europäische Installationen ist der vergleichsweise geringe Stromverbrauch von 83 Watt pro m². Bei 3.500 m² ist aber auch das eine stattliche Summe.