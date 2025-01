Die britische Keksmarke McVitie’s und die Londoner Kreativagentur To Boldly Go gewannen den allerersten Grand Prix der Digital Creative Competition (DCC) von Ocean Outdoor gewonnen. Für den großen Preis nominiert waren alle elf Goldmedaillen-Gewinner, die sich in den jeweiligen Landeswettbewerben aus insgesamt 360 Einsendungen durchsetzen konnten.

Die Kampagne von McVitie’s wurde von Ocean Outdoor im Oktober bereits als Großbritanniens beste kommerzielle DooH-Kampagne ausgezeichnet. Zusammen mit den 10 anderen Siegerkampagnen ging McVitie’s anschließend ins Rennen für den europaweiten Grand Prix, den Ocean dieses Jahr als Premieren veranstaltete.

Mit der Kampagne „Dare to dunk?“ hatten McVitie’s und To Boldly Go ein interaktives DooH-Spiel entwickelt, bei dem Spieler sich auf eine haptische Plattform stellen. Dabei imitieren sie einen Keks, der im Tee so lange versink, bis er die optimale Weichheit erreicht hat, ohne zu zerbrechen.

ist ein interaktives DooH-Spiel mit Haptik- und Gestensteuerung. Spieler imitieren das Tunken eines Kekses und versuchen, den optimalen Moment zu treffen, bevor der Keks zerbricht. Tägliche Gewinnmöglichkeiten sowie ein Live-Ranking förderten den Wettbewerb und die Verbreitung auf Social Media.

Nachdem McVitie’s bereits 100.000 Pfund Werbefläche als DCC-Sieger der UK erhalten hatte, bekommt der Gewinner nun nochmal eine einwöchige Kampagne auf sechs europäischen DooH-Screens: Leidseplein (Amsterdam), Halo (Stockholm), Iconic (Kopenhagen), Redi Icon (Helsinki), Cube (Oslo) und Piccadilly Lights (London). Ocean Studio wird die Kampagne filmen und ein digitales Asset erstellen, das über die Kanäle der Gewinner verbreitet wird.

Die Grand Prix-Jury setzte sich aus Vertretern mehrerer europäischer Agenturen zusammen: Christina Knight (P Mad Women Academy/UK Night AB, Schweden), Therese Becke (Pol, Norwegen), Jacob Klintrup (Kadaver, Dänemark) und Remy Kurpershoek (Publicis Groupe, Niederlande).

Ocean Outdoor hält die DCC mittlerweile in sechs europäischen Ländern ab. Eine Goldmedaille gibt es jeweils für die beste DooH-Kampagne in den Kategorien „Commercial“ und „Non-Profit“. Die Liste aller Landessieger ist hier aufgeführt: