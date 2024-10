Ocean Outdoor gibt die Nominierten des Grand Prix bekannt, einer europaweiten Auszeichnung für DooH-Kampagnen. Auf der Listen stehen elf Agenturen aus den Ländern Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. Alle Teilnehmenden sind Gewinner der lokalen Ausgabe der Digital Creative Competitions (DCC) in diesen Länder. Ocean hatte den Wettbewerb vor 15 Jahren in Großbritannien gestartet und ihn dann in andere Länder ausgeweitet. Der Europa-Grand-Prix wird dieses Jahr zum ersten Mal verliehen.

Insgesamt gab es 360 Einreichungen – laut Ocean Outdoor ein Rekord. An den fünf parallelen Preisverleihungen in Europa nahmen 1.135 Gäste teil. Die 30 Gewinner teilen sich ein Preisgeld von insgesamt 3,640 Millionen Euro in Form von Werbeflächen in ihren jeweiligen Ländern. Der Grand-Prix-Gewinner erhält eine einwöchige Kampagne auf sechs ikonischen DooH-Screens in Europa. Ocean Studios produziert die Kampagne und erstellt Content zur weiteren Verbreitung über die digitalen Kanäle des Gewinners.

Die für den Grand Prix nominierten Kampagnen sind:

Schweden: Ihre Identität ist unbezahlbar von Nordea Group Creative nutzt Augmented Reality, um auf Identitätsschutz aufmerksam zu machen. Bryt mönstret von Stendahls fördert umweltfreundliche Fortbewegung durch den Einsatz von Bewegungssensoren, die Abgase ausblenden.

Norwegen: Der Steal Deal von Nord DDB für McDonald's ermöglicht das digitale „Stehlen" von Pommes und bietet Belohnungen. Tap-in-Spende (Rosser) lädt zu Spenden ein, die den Zugang zu Sport für Kinder unterstützen.

Dänemark: Cocio Verzögerungsrabatt von The Barn bietet Rabatte basierend auf Flugverspätungen, einzulösen im Duty-Free-Shop. Svinelidt plads von &Co. / NoA für Dyrenes Beskyttelse zeigt grafisch die engen Bedingungen in Schweineställen, um auf Tierschutzprobleme aufmerksam zu machen.

Finnland : #Käpypalaa von Mainostoimisto Convoy Oy für die Feuerwehr informiert kanalübergreifend über Brandverhütung.

Niederlande : Silent Street Stage von Total Design für Q Music überträgt digitale Konzerte auf Ocean-Screens, und Die Stadt als Tanzfläche von Higuita für die Nationale Oper. Das Ballett animiert Passanten, indem ihre Bewegungen von einer Ballerina auf den Screens imitiert werden.

Vereinigtes Königreich: Dare To Dunk? von To Boldly Go für McVitie's lädt Nutzer zur virtuellen Eintauch-Challenge ein, und You Can't Jail This Billboard von Elvis für Greenpeace nutzt DooH-Screens als Plattform für Proteste, die Aktivisten eine Bühne ohne Gefängnisgefahr bieten.

Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt am 9. Januar.

