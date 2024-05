Ocean Outdoor startet wieder 2024 seine Digital Creative Competition, um kreative und innovative DooH-Kampagnen auszuzeichnen. Bis zum 23. August können Unternehmen ihre UK-Kampagnen einreichen. Dabei wird die Competition in die Kategorien Commercial und Non-Profit aufgeteilt, es gibt Gold-, Silber- und Bronze-Auszeichnungen. Die Gold-Gewinner erhalten DooH-Ausspielungen im Media-Wert von 100.000 Pfund. Bei Silber sind es 75.000, bei Bronze 50.000.

Neu ist die Ausweitung auf Europa. Die Competition wird auch allen weiteren Ländern, in den Ocean Outdoor aktiv ist, abgehalten. Im „Grandprix-Wettbewerb“ treten dann die Gold-Gewinner aller Länder für den Grand Prix Award an. Der Overall-Gewinner erhält wiederum Kampagnen-Zeit auf den wichtigsten Ocean-Screens in ganz Europa.

Wettbewerb in sieben Ländern

Neben UK sind die Länder Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen und die Niederlande dabei. Auch Ocean Outdoor Germany wird sich beteiligen, sobald ein passender Screen in Betrieb ist.

Die bisherigen europäischen Standorte sind:

Die Piccadilly Lights in London

Der Amsterdamer Leidseplein

Stockholms Halo in der Westfield Mall of Scandinavia

The Iconic, das sich in Field’s Copenhagen, dem größten Einkaufszentrum Dänemarks, befindet.

Redi Icon in Helsinki, ein Über-Eck-Screen, der sich im größten Einkaufszentrum im Stadtzentrum von Helsinki befindet.

The Cube mit vier Displays über der Eingangshalle des Busbahnhofs von Oslo in Norwegen.

Am 9. Oktober 2024 werden die Länder-Gewinner bekanntgegeben (in den Niederlanden am 10. Oktober. Ende November nehmen die 13 Goldgewinner am Grand Prix teil, der von einer internationalen Jury aus OoH- und Kreativexperten entschieden wird. Der Gewinner wird im Januar 2025 bekannt gegeben.

Mehr Informationen zur Ocean Digital Creative Competition gibt es auf der Website des Unternehmens.

