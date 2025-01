Im Mediamarkt Hamburg hat die Elektrogerätemarke Philips – beziehungsweise die Domestic-Appliance-Sparte Versuni – einen Boutique-Shop eingerichtet, der die Vorteile von Online-Stores und Ladengeschäften kombiniert. Das Omnichannel-Konzept wird unterstützt durch die Multitouch-Technologie von Eyefactive. Mit dem neuen Konzept sollen die Kundenbindung gefördert und Analytics-Einsichten besser genutzt werden.

Hierfür sind im Store Multitouch-Displays von Eyefactive installiert, mit denen Kunden Produktdetails abfragen, Produktvideos ansehen und Artikelvergleiche durchführen können. Auch Bewertungen und Reviews sind integriert, um einen unmittelbaren Social Proof für mehr Kundenvertrauen zu schaffen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zudem sind in den Tablets auf jeder Produktseite QR-Codes integriert, die es den Kunden ermöglichen, vom Ladengeschäft zum Online-Shop zu wechseln. Somit können diese mit einem Scan Artikel für die Lieferung nach Hause bestellen oder eine Abholung im Geschäft zu vereinbaren.

Somit können laut Eyefactive die Displays das Personal zu entlasten, da Kunden bereits mit den Tablets informierte Entscheidungen zu treffen.

Analytics-Feature inklusive

Mit der Analytics-Funktion von Eyefactive können die Details der Kunden-Interaktionen aufgezeichnet werden – unter anderem welche Produkte, Inhalte und Funktionen die Kunden am meisten ansprechen und wie viel Zeit sie mit den einzelnen Produkten verbringen.

Dank dieses datengesteuerten Ansatzes kann die Boutique die Inhalte und Layouts im Laden optimieren, um die Interessen der Kunden besser zu berücksichtigen.

„Das Besondere an unserer Boutique ist der Omnichannel Ansatz. Die Technologie unserer Multitouch-Tablets verlängert die Shopper-Journey und somit auch die Experience in der Boutique für den Shopper“, sagt Melanie Danner, Omnichannel Shopper Experience Manager bei Philips. „Wir werden auch in Zukunft diese Technologie verwenden, um weitere Boutiquen und weitere Touchpoints damit auszustatten.“