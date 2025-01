Die britische Technologie-Einzelhandelskette Currys hat zusammen mit Stratacache-Tochter PRN ihr Retail-Media-Netzwerk auch in die Stores gebracht. Currys Connected Media bietet damit sowohl endemischen als auch nicht endemischen Marken die Möglichkeit, Instore-Werbung auf Screens zu betreiben.

Kevin Carbone, CEO von PRN, erläutert: „Die Partnerschaft zwischen Currys und PRN ist eine große Chance für die Marken, die in Currys-Filialen erhältlich sind, sowie für andere Unternehmen, die ihre Kunden erreichen möchten. Currys verfügt über das größte TV-Display-Netzwerk in Großbritannien und kann durch PRN sein bereits beeindruckendes Netzwerk an vernetzten Medien erweitern, um die Kunden in jeder Phase ihres Kaufprozesses zu erreichen.“

Netz startet mit mehr als 100 Displays

Insgesamt verfügt Currys im Vereinigten Königreich und in Irland über 297 Filialen. Das Instore-Netzwerk startet nun in vielen Filialen, die oft über mehr als 100 Bildschirme verfügen. Currys Connected Media hofft, jährlich rund 40 Millionen Impressions mit dem Netzwerk zu erzielen.

Das Instore-Netzwerk integriert sich als Schlüsselangebot in der gesamten Retail-Media-Landschaft von Currys Connected Media, die Data-Services mit Advertising Offsite und Oniste – und nun auch Instore – vereint. 80 Prozent der britischen Haushalte sollen in der ein oder anderen Form Kunden von Currys sein.

Susie Moan, Chief Data Officer, Currys, kommentiert: „Wir freuen uns, unser Retail Media-Netzwerk auf unsere Filialen auszuweiten. Diese neue Partnerschaft ist ein großer Schritt nach vorn und für uns als führender Omnichannel-Händler von entscheidender Bedeutung. Es ist ein weiterer wichtiger Berührungspunkt im wachsenden Currys-Connected-Media-Portfolio, der es Marken ermöglicht, Tech-Käufer auf neue Weise zu erreichen.“