Der Schweizer Digitalvermarkter Goldbach startete im November in die nächste Runde seiner Crossmedia Awards, die am 3. April verliehen werden. Während die Einreichungsphase noch läuft, stellt Goldbach nun die Fachjury für 2025 vor, die sich aus 14 Experten der Schweizer von Agenturszene zusammensetzt. Jurypräsident ist Marco Taborelli, Inhaber von Marco Taborelli Consulting.

Die Jurymitglieder sind:

Patrick Bossart (Mercedes-Benz)

Matthias Bütler (SBB)

Jonas Eliassen (Havas Switzerland)

Caspar Heuss (Wirz Group)

Lara Jelinski (dentsu Media Schweiz & Österreich)

Matthew Katumba (Hochspannung Kommunikation)

Swen Morath (INGO Zürich)

Gordon Nemitz (thjnk Zürich)

Christian Omlin (Jung von Matt LIMMAT)

Nannette Passberg (OMG)

Dierk Schehrer (Touring Club Schweiz)

Moritz Schneider (Mediaschneider)

Philipp Skrabal (Farner)

Claudia Suter (AXA)

Die Frist zur Einreichung von Kampagnen für den Crossmedia Award 2025 wurde bis zum 30. Januar 2025 verlängert. Gesucht werden Schweizer Kampagnen, die durch den innovativen Einsatz verschiedener Medien überzeugen.

Der Goldbach Crossmedia Award wird bereits zum 21. Mal verliehen. Die Gewinnerteams werden am 3. April bei der Award Night von Best of Swiss Web in The Hall in Zürich ausgezeichnet.