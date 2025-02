Wie professionell Konzerne Marketingkampagnen realisieren können zeigte AVI-SPL zur ISE. Für die mittelständisch-geprägte ProAV- und Digital Signage-Branche sind die Markenauftritte der Branchen-Schwergewichte ein Zeichen, dass der Wettbewerb um große Projekte schärfer wird. Sowohl AVI-SPL als auch Diversified bauen ihre Präsenz in Europa aus, ebenso die europäische Econocom, die mit dem Gather-Brand nun durchstarten wird.

Der Erfolg der großen ProAV- und Digital Signage-Marken mit viel Marketing ist nicht garantiert, aber der Wettbewerb um Sichtbarkeit und Endkunden wird professioneller.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Neue AVI-SPL-Markenkampagnen

AVI-SPL hat zur ISE 2025 seine neue Markenkampagne „Confidence and Curiosity“ gelauncht und das Corporate Design aufgefrischt. Ein weiteres Zeichen, wie relevant die ISE für die globale Branche geworden ist: Sogar US-Konzerne nutzen das Barcelona-Event zum Markenrelaunch.

Die Markenkampagne fokussiert sich laut AVI-SPL auf das Angebot des Integrators, Kunden dabei zu helfen, Vertrauen in ihre Technologiestrategien für UCC und Digital Signage Experiences zu bringen und gleichzeitig die Neugier zu wecken, neue Möglichkeiten zu erkunden.

AVI-SPL wird die Kampagne mit neuen Botschaften und einer aufgefrischten visuellen Identität im Jahr 2025 über alle Kanäle ausrollen. Das neue Markendesign zeichnet sich durch eine neue Farbpalette mit dynamischen Grafiken aus, die Bewegung, Anpassungsfähigkeit und Fortschritt symbolisieren.

Übernahme von Latam-Europa Spezialisten ICAP abgeschlossen

Die 2024 angekündigte Übernahme vom argentinischen ProAV-Integrator ICAP wurde zum Jahreswechsel erfolgreich abgeschlossen. Durch die Fusion von AVI-SPL und ICAP entsteht der marktführende Anbieter von ProAV-, UCC-, Workplace-Management- und Digital-Experience-Technologie, der Kunden weltweit bedienen kann. Durch die Übernahme der ICAP-Aktivitäten hat AVI-SPL seine Reichweite in den weltweiten spanischsprachigen Märkten in Latam und auf der iberischen Halbinsel in Europa erweitert.

Mit ICAP verfügt AVI-SPL nun über zusätzliche Standorte in Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru und Spanien. Nun beginnt nun die volle Integration der ICAP-Teams in die AVI-SPL-Organisation und -Prozesse.

Neue Vorstände

Mit zwei Beförderungen baut AVI-SPL das Managementteam von AVI-SPL weiter aus. Dale Bottcher, seit 21 Jahren bei AVI-SPL, wurde zum Chief Revenue Officer (CRO) ernannt. Ebenfalls befördert wurde Tim Riek – länger als 20 Jahre bei AVI-SPL –, der nun als Chief Strategy Officer (CSO) globale Partnerschaften und strategische Initiativen entwickeln soll.