Tom Gibbings, CEO von Goldbach Neo, ist neuer Vizepräsiedent im AWS, des Verbands Aussenwerbung Schweiz. Er wurde in der ordentlichen Generalversammlung Ende Januar auf den Posten gewählt. Wie bei Goldbach Neo folgt er auch im AWS auf Christoph Marty, der nun die Neon-Mutter Goldbach Group verantwortet als Vorstandsmitglied und Vize-Präsident des AWS zurückgetreten ist. Er wird weiterhin als Gast beratend zur Verfügung stehen.

Alle bisherigen Vorstandsmitglieder des AWS – mit Markus Ehrle (Präsident, APG|SGA), Beat Holenstein (APG|SGA), Robert Furger (Goldbach Neo) und Gregor Zimmerli (Aktiv Werbung) – stellten sich der Wiederwahl und wurden einstimmig bestätigt.

Gegen weitere Einschränkungen

Des Weiteren setzten die neun im Verband zusammengeschlossenen Außenwerber auf der Generalversammlung die Themen für 2025. Hier stehe im Fokus, gegen die „unsinnigen Verbote und Einschränkungen der Außenwerbung“ vorzugehen und weitere regulatorische Einschränkungen zu verhindern. In der Schweiz waren auch 2024 in vielen Gemeinden Forderungen laut geworden, Außenwerbung einzuschränken oder gar zu verbieten, unter anderem in Bern.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf der Weiterentwicklung einer transparenten und unabhängigen Mediaforschung sowie einem aktiven Mitwirken bei Nachhaltigkeitsthemen in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden. Der AWS plant zudem ein verstärktes Gattungsmarketing, das unter anderem den mittlerweile etablierten Woohw-Branchenevent umfasst. Dieser wird am 4. September 2025 in Zürich zum dritten Mal durchgeführt und beinhaltet eine Fachkonferenz sowie die Verleihung der Swiss Out of Home Awards.

