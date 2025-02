Der Flughafen von Barcelona ist für invidis zu einem zweiten Zuhause geworden, da das ganze Jahr über Reisen in die ISE-Gastgeberstadt stattfinden. Beim Flug am Wochenende vor der Messe fiel mir etwas Neues – und Digitales – ins Auge. Der Reise-Retailspezialist Aeras hatte sein erstes KI-gestütztes Roboterrestaurant im Terminal 1, neben Gate B24, eröffnet.

Das Restaurant mit dem Namen Self bietet auf 137 Quadratmetern wertvoller Terminalfläche schnellen Service und eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Das Highlight ist ein Roboter, der Getränke zubereitet und Speisen serviert. Die Speisekarte umfasst Kaffee, Premium-Sandwiches, Säfte, Gebäck, Salate, Kuchen, Desserts, Erfrischungsgetränke und Tagesgerichte.

Die Betreiber von Gaststätten haben Schwierigkeiten, genügend Personal zu finden, vor allem Küchenpersonal. Das Roboter-Restaurant soll den Betreibern diese Last abnehmen. Zum Start hat Aeras das Restaurant mit einem menschlichen Team ausgestattet, das den Kunden bei der Bedienung der Digital Signage-Bestellterminals und beim Abrufen der Bestellungen hilft.

Investition in Innovation

Self ist ein Konzept, das Reisenden einen agilen und effizienten Service bieten soll. Es nutzt einen Roboterarm mit einer Klaue und fünf taktilen Fingern, um Bestellungen optimal zu verwalten und auszuliefern.

Wenn der Kunde das Restaurant betritt, wählt er seine Produkte aus, bezahlt an vier Bestellterminals und erhält ein Ticket mit einer Nummer und einem QR-Code. Der Roboter bereitet die Bestellungen vor und ordnet sie in Tabletts an, um die Auslieferung zu beschleunigen, und informiert den Kunden auf einem Digital Signage-Screen, wenn seine Bestellung zur Abholung bereit ist. Zusätzliches Personal steht zur Verfügung, um im Speisesaal oder bei Bestellungen zum Mitnehmen zu helfen.

Gastro-Qualitäten dank AI

Das Roboter-Restaurant kann bis zu sechs Bestellungen gleichzeitig bearbeiten und ermöglicht es dem Team, das nicht in der Küche arbeitet, sich auf einen besseren und persönlicheren Service für die Gäste zu konzentrieren.

Dank fortschrittlicher AI und einer Bildverarbeitungskamera ist Self in der Lage, zu lernen und optimale Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, sodass es die Umgebung „sehen“ und sich an sie anpassen kann, um die Servicequalität und -geschwindigkeit zu verbessern.