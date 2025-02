Seit dem Sommer hat Inditex seinen Bershka-Flagshipstore am Passeig de Gracia in Barcelona wiedereröffnet. Bershka, nach Zara die zweitgrößte Inditex-Marke nach Umsatz, wurde von dem renommierten Architekten OMA entworfen. Das Design ist ikonisch und bietet das beste Einkaufserlebnis in Barcelona.

Das Innere des neuen Ladens, vom Untergeschoss bis zum Obergeschoss, schafft einen nahtlosen und offenen Raum, in dem die Grenzen verschwinden. Es wurde für Omnichannel-Kunden konzipiert und verfügt über runde LED-Leuchten, kinetische LED-Anzeigen und interaktive Umkleidekabinen.

Wie bei den meisten Inditex-Konzepten hat Berksha auch hier große Self-Checkout-Zonen integriert, die eher an eine Lounge als an einen Transaktionsbereich erinnern. Der Laden ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Sehr empfehlenswert.