Auf der ISE ist Broadsign als Aussteller seit zwei Jahren nicht mehr vertreten. Trotzdem sind die Kanadier in Barcelona mit großem Management-Team vor Ort und veranstalten jedes Jahr die globale User-Konferenz Broadsign Connect in der Innenstadt.

Dieses Mal präsentierte der unbestrittene DooH-Marktführer neue AI-basierte Funktionen für stärker automatisierte pDooH-Kreativgenehmigungsworkflows für eine beschleunigte Kampagnenabwicklung.

Der neue Broadsign AI-Assistant ist ein zum Patent angemeldetes DooH-Tool, das den Zeitaufwand von DooH-Netzwerkbetreibern für wiederkehrende Aufgaben wie die Überprüfung, Kategorisierung und Genehmigung eingehender Kampagnen-Motive erheblich reduzieren kann. Größere DooH-Netzwerkbetreiber müssen zehntausende von individuellen programmatische Kampagnenmotive manuell überprüfen und kategorisieren, die über angeschlossene Demand-Side-Plattformen (DSP) eingebucht werden. Die Anzahl an zu überprüfenden pDooH Kampagnenmotive verdoppelt sich zur Zeit jährlich.

So funktioniert AI-unterstütze Freigabe-Workflows bei Broadsign

Wenn Kampagenkreationen an die Broadsign Supply-Side Platform (SSP) übermittelt werden, sendet der Broadsign AI Assistant den Netzwerkbetreiber E-Mails mit Kategorie- und Genehmigungsvorschlägen für jede Anzeige. Diese Empfehlungen basieren auf einer detaillierten Kreativanalyse und Erkenntnissen aus der bestehenden Inventartaxonomie des Netzwerkbetreibers, um eine kanalübergreifende Wettbewerbsdifferenzierung zu ermöglichen.

Die Technologie durchsucht die Kreation nach Qualitätsmerkmalen wie Seitenverhältnis, Auflösung, obszöner Sprache und mehr sowie nach Objekten, die Aufschluss darüber geben können, in welche Kategorie der Taxonomie des DooH-Netzwerkbetreibers die Kreation am besten passt, wie z. B. ein Auto für eine Automobilkategorie. Auf Grundlage dieser Analyse unterbreitet der Assistent dann Genehmigungs- und Kategorisierungsvorschläge, die dann genehmigt, abgelehnt oder zur genaueren Prüfung an das Team gesendet werden können.

Durch die Automatisierung des Kategorisierungsprozesses kann der Broadsign AI Assistant häufige Klassifizierungsfehler minimieren und schnell sensible Inhalte identifizieren, die Brand Safety Maßnahmen behindern könnten, wie z. B. kreative Anzeigen mit Alkohol für einen DooH-Screen in der Nähe einer Schule oder eine Anzeige, die gegen lokale Gesetze verstößt, wie z. B. eine politische Anzeige für ein Display neben einem Wahllokal.

AI-Training mit Broadsign-Daten

Broadsign hat das Large Language Model hinter dem Broadsign AI Assistant mithilfe von zwei Jahren Kategorisierungsdaten aus DSP-Anfragen an Broadsignkunden feinabgestimmt und trainiert. Sobald es live und im Einsatz ist, soll es weiter lernen und seine Empfehlungen basierend auf den spezifischen Kategorisierungs- und Genehmigungspraktiken jedes Netzwerkbetreibers verbessern.

Der Broadsign AI Assistant wird voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals 2025 auf den Markt kommen und Kunden zur Verfügung stehen, die Broadsign SSP und Header Bidder verwenden.