Software-Anbieter Actindo stellt auf der Eurocis 2025, die noch bis 20. Februar 2025 läuft, mit Venduo POS eine neue Plattform für Point-of-Sales-Lösungen vor, die sich nahtlos in eine Unified-Commerce-Strategie integrieren lassen soll.

Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, ihre Verkaufsstrategien zu optimieren und die Erwartungen moderner Konsumenten zu erfüllen. Durch eine exklusive Partnerschaft mit dem POS-Hardware-Hersteller Profipay ist eine Lösung inklusive Bezahlsystem entstanden, die die Flexibilität des Onlinehandels mit den Anforderungen des stationären Verkaufs verbindet.

Flexibilität durch APIs

Die Lösung Venduo POS kann dank APIs effizient auch in bestehende Infrastrukturen integriert werden. Das System ist laut Actindo innerhalb von drei Sekunden startklar, Zahlungen werden in weniger als einer halben Sekunde verarbeitet.

Auch bei temporären Ausfällen der Internetverbindung bleibt die Zahlungsabwicklung durch eine Offline-Fähigkeit gewährleistet. Verkaufsvorgänge werden zentral erfasst und in Echtzeit analysiert. Click-and-Collect, mobile Checkouts und flexible Rückgabeoptionen werden ebenfalls ermöglicht.

Hardware mitgedacht

Innerhalb der Partnerschaft hat Profipay eine All-in-Kasse mit integriertem Barcode-Scanner und Zahlungsterminal entwickelt. Die für den Einzelhandel konzipierten Geräte haben ein kompaktes Design, sind robust und können als Tisch- oder Tablet-Variante eingesetzt werden.

Auf der Eurocis wird Actindo Venduo POS am Beispiel eines Pop-up-Stores des Modelabels Kapten & Son präsentiert – am Stand D66 in Halle 09.