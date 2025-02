P.O.S. The Instore Experience, die Dachmarke von Radio P.O.S. und P.O.S. Television, stellt auf der Eurocis 2025 ihr erweitertes Dienstleistungsportfolio vor. Einen neuen Service demonstriert das Unternehmen unter dem Namen „Smart Signage“ vor: Die Plattform, die zurzeit in Entwicklung ist, soll ein intelligentes Digital Signage-Steuerungssystem bieten, das verschiedene Devices miteinander vernetzen und auf äußere Trigger reagieren kann.

„Unser Ansatz zielt darauf ab, die Kontrolle und Steuerung zu optimieren und dabei gleichzeitig den Verbrauch zu senken. Diese Technologien bieten nicht nur Einsparpotenziale, sondern schaffen auch neue Möglichkeiten der zentralen Kontrolle“, erklärt Matthias Wagner, Geschäftsführer von P.O.S. Television.

Zum Thema wird auch Nils Mayer, Head of Business Development für P.O.S. The Instore Experience, einen Vortrag mit dem Titel „Vom Kreislauf zur Realität: Praktische Ansätze für nachhaltiges Gerätemanagement im Digital Signage“ halten. Der Vortrag findet am 20. Februar 2025 um 10.40 bis 11 Uhr auf dem Stand G01 in Halle 10 statt.

AI und Musikredaktion

Des Weiteren stellt das Unternehmen einen neuen Service vor, mit dem die Musikredaktion mithilfe von AI effektiv gestaltet werden kann. „Musik spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, die Atmosphäre in Geschäften zu gestalten und Emotionen zu wecken. Mit unseren neuen Ansätzen können wir das Hörerlebnis individuell und flexibel gestalten“, erklärt Dietmar Otto, Geschäftsführer von Radio P.O.S.

P.O.S. The Instore Experience stellt auf der Eurocis 2025 auf dem Stand E45 in Halle 10 aus.