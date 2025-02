Pyramid Computer hat einen Mini-Kiosk für die Systemgastronomie neu im Portfolio: Der Polytouch Pixi ist ein Einstiegsmodell, das sich laut Pyramid-Geschäftsführer Peter Trosien vor allem durch seine Kompaktheit auszeichnet: Die Standfläche des neuen Geräts ist lediglich so groß wie ein Din A4-Blatt. Das Terminal ist bewusst schlicht gehalten, um sowohl Bedienung sowie Montage als auch Wartung möglichst einfach zu gestalten. Als Screen ist eine Lösung der Pyramid-Marke Faytech verbaut.

Trotz Kompaktheit bietet der Pixi alle nötigen Module wie Drucker und Scanner – letzterer ermöglicht die Nutzung von Gutscheinen sowohl in klassischer Papierform als auch in digitalen Varianten auf dem Smartphone. Der Scanner liest auch dank integriertem NFC Informationen, die auf Treue-, Mitglieds- und Bonuskarten gespeichert sind. Damit können Gäste, die am Pixi bestellen, über ihre Loyalty-Card Punkte sammeln oder spezielle Angebote wahrnehmen, die an ein Treueprogramm gebunden sind. Der Thermodrucker stammt von Epson und ist softwarekompatibel zur verbreiteten TM-T88-Serie.

Pyramid Computer wird den Polytouch Pixi auf der Eurocis 2025 vorstellen, die noch bis zum 20. Februar läuft – in Halle 9 am Stand D26.