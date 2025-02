Vom 18. bis 20. Februar 2025 wird Bütema auf der Eurocis in Düsseldorf neue Entwicklungen aus den Bereichen Digital Signage, Retail Media und Self-Checkout vorstellen. Dabei hebt das Unternehmen vier Highlights hervor: die RFID-Wanne, die Vernetzung von Digital Signage und Retail Media, Microapps und Lidar-Sensoren.

RFID und Retail Media

Mit der RFID-Wanne will Bütema Maßstäbe im Self-Checkout setzen: Kunden legen ihre Artikel in die Wanne, wo sie mittels RFID automatisch erfasst und an das Bezahlterminal übermittelt werden. Das soll den Bezahlprozess deutlich beschleunigen.

Mit der hausintern entwickelten Digital Signage-Lösung wird demonstriert, wie die Anbindung an externe Retail-Media-Anbieter ermöglicht werden kann.

Microapps und Sensoren

Microapps sieht Bütema als eine neue Form der Kundeninteraktion an: Durch das Scannen eines QR-Codes können Kunden interaktive Inhalte direkt auf ihrem Smartphone abrufen – von Produktdetails bis zu Verfügbarkeiten. Dank einer Low-Code-Plattform können Händler diese Anwendungen ohne Programmierkenntnisse selbst erstellen und individuell anpassen.

Die Lidar-Sensorik schließlich erkennt Produktentnahmen aus Regalen automatisch und reagiert, indem sie auf Displays passende Inhalte anzeigt. Wenn ein Produkt aus dem Regal entnommen wird, können beispielsweise ergänzende Informationen oder Empfehlungen eingeblendet werden.

„Unsere Innovationen setzen neue Standards für die Digitalisierung des stationären Handels. Mit nahtlosen Checkout-Lösungen, interaktiven Digital Signage-Technologien und Retail Media schaffen wir für Händler Effizienzsteigerungen und eröffnen gleichzeitig neue Umsatzpotenziale“, erklärt Lutz Hollmann-Raabe, CSO & COO von Bütema.

Bütema stellt auf der Eurocis 2025 in Halle 9, Stand A25 aus.