Wildstone schließt einen über 99-jährigen Pachtvertrag mit Transport for London (TfL) über 13 DooH-Anlagen ab. Jede von ihnen ist ein einzigartiges Großformat an Hauptverkehrsstraßen in London, sodass der Deal insgesamt auf ein Volumen von 80 Millionen Pfund – umgerechnet 94 Millionen – kommen soll.

Die meisten der 13 Werbeflächen bestehen aus einer oder mehrerer LED-Walls und befinden sich unter anderem an der Euston Road, dem Old Street-Kreisverkehr, den Chiswick Towers an der M4, dem Wandsworth-Kreisverkehr, der Leytonstone-Unterführung und der A40-Unterführung in Ealing. Täglich sollen mehr als eine Million Fahrzeuge diese Standorte passieren.

Vermarktungspartner bleiben

Während Wildstone die DooH-Flächen pachtet, bleiben die Vermarktungsrechte bei den bisherigen Außenwerbepartnern: Clear Channel, JC Decaux, Ocean Outdoor und Global. Damit bleibt Wildstone seinem Geschäftsmodell treu, OoH-Netzwerke zu kaufen oder zu pachten und Teile davon zu digitalisieren.

Für TfL sollen die Einnahmen aus der Verpachtung den Verkehrsnetzausbau unterstützen. Die Londoner Verkehrsgesellschaft gehört zu den wenigen, die ihre OoH-Netzwerke selbst aufbaute und in Eigenverantwortung betreibt. Während das beim Großteil der TfL-Werbeflächen, darunter sämtliche Wartehallen und U-Bahn-Anzeigen, immer noch der Fall ist, verabschiedet sich TfL von den 13 freistehenden, ikonischen Flächen.

Wildstone verwaltet inzwischen ein Portfolio von mehr als 5.000 digitalen und analogen OoH-Flächen in Großbritannien und Europa. Damian Cox, Gründer und CEO von Wildstone, sagt: „Mit dieser Übernahme bekräftigen wir unser Engagement, die digitale Außenwerbung neu zu definieren. Wir freuen uns, frischen Wind in diese ikonischen Standorte zu bringen und gemeinsam mit talentierten Architekten deren Anziehungskraft für Werbetreibende zu erhöhen.“