Gestern bereits wurde verkündet, dass JC Decaux eine Ausschreibung des Londoner ÖPNV-Unternehmens Transport for London (TFL) gewann – und damit weiterhin für die Werbung an mehr als 4.700 Buswartehallen mit rund 9.000 Plakatflächen und 612 DooH-Screens zuständig ist.

Laut JC Decaux handelt es sich dabei um den zweitgrößten Werberechtsvertrag für Bus-Fahrgastunterstände weltweit.

Aber das ist noch nicht alles.

Global gewinnt zweiten Vertrag

Denn zeitgleich wurde auch der TFL-Vertrag über die Bahnwerbung mit dem OoH-Unternehmen Global erneuert. Dieser erstreckt sich auf 272 Londoner U-Bahn-Stationen, mehr als 120.000 U-Bahn-Werbetafeln, 83 Londoner Overground-Stationen, 45 DLR-Stationen, 39 Straßenbahnhaltestellen, Victoria Coach Station und 40 Elizabeth Line-Stationen.

Global nannte diesen Vertrag „einen der größten Außenwerbeverträge der Welt“.

150 Millionen Pfund für Werbung

Somit spielt TFL, das pro Tag mehrere Millionen Menschen transportiert, in der OoH-Champions League. Das Londoner Transportunternehmen hat zudem weiteren einen USP in der OoH-Welt:

Neben New York City gilt London als das wichtigste und renommierteste ÖPNV DooH-Netzwerk weltweit. Eine Besonderheit von London ist, das TFL selbst und nicht die Out-of-Home Netzwerke das unterirdische DooH-Netz aufgebaut hat und in eigener Verantwortung betreibt. Das Investment von TFL war natürlich bedeutend höher, aber nun hat der Transport-Riese auch deutlich mehr vom Advertising-Kuchen.

Werbung spielt im Geschäftsplan von TFL eine bedeutende Rolle: Im vergangenen Jahr nahm TFL – mit allen Werbeaktivitäten – 150 Millionen Pfund (umgerechnet 168 Mio Euro) ein, die in das Verkehrsnetz reinvestiert werden. Insgesamt erzielt Transport for London 2/3 seiner Einnahmen aus Ticketverkäufen und 21% aus anderen Umsatzquellen (u.a. Werbeeinnahmen).

Im Bereich DooH will TFL einen Ausbau vornehmen; verschiedene Formate wurden bereits getestet, unter anderem Forced-Perspective-Kampagnen und Spezialbauten wie ein überdimensionaler Adidas-Schuh auf den Buswartehallen.

Verträge laufen 8 Jahre

Die neuen Verträge mit Global und JC Decaux beginnen am 1. April 2025 und haben eine Laufzeit von acht Jahren – mit der Option für TFL, sie um weitere zwei Jahre zu verlängern.

„Die Zusammenarbeit mit diesen beiden Unternehmen bedeutet, dass wir weiterhin auf dem aufbauen können, was wir bisher erreicht haben, und dass wir weiterhin an der Spitze dessen stehen, was Werbetreibende und Zuschauer in der Hauptstadt wollen“, sagt Emma Strain, Customer Director bei TFL.