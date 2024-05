Luxusmarken pflegen eine natürliche Affinität zu großen DooH-Screens. So zieren regelmäßig Designer-Kampagnen Londons ikonischen Piccadilly-Lights-Screen. Während der London Fashion Week nutzten ihn einzelne Designer gerne auch für Live-Übertragungen ihrer Shows, wie zuletzt Tom Ford. Der British Fashion Council (BFC) nutzte DooH schon 2016 für einen Live-Stream der London Fashion Week (LFW) in Kooperation mit Maybelline. Jetzt ernannte der BFC den Außenwerber Ocean Outdoor, der die meisten großen DooH-Screens in Großbritannien vermarktet, zum offiziellen Out-of-Home-Partner der London Fashion Week.

Die Vereinbarung gilt für die nächsten drei Jahre und wird verschiedene Kommunikations-Maßnahmen um die Fashion Week beinhalten. Die Kampagnen sollen Londons Position als Kultur- und Modedestination über die Hauptstadt hinaus feiern, beginnend mit dem 40-jährigen Jubiläum der LFW. Im Rahmen der Partnerschaft soll Ocean auch Anreize und Vorteile für bestehende und neue BFC-Partner durch zusätzliches Inventar und neue Formate schaffen.

Die Partnerschaft formalisiert die schon seit Jahren bestehende Beziehung zwischen dem BFC und Ocean. Zuletzt hatte Ocean auch seine eigenen Fashion-Week-Events in Zusammenarbeit mit den Öko-Designern VIN + OMI veranstaltet. Antonia Wigan, kaufmännische Direktorin des British Fashion Council, sagte: „Ocean Outdoor setzt sich für Innovationen ein und ist eine unglaubliche Plattform, um Designer und BFC-Partner auf globaler Ebene zu unterstützen. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, die Reichweite der LFW über London hinaus auszudehnen und unseren Partnern sowie etablierten und aufstrebenden britischen Designern bahnbrechende Präsentationserfahrungen zu bieten.“

Zum ersten Mal werden Marken auch die Event-Location „Below The Lights“ von Landsec buchen können, die sich direkt unter der Piccadilly-Lights-Leinwand befindet und ebenfalls dem Eigentümer Landsec gehört. Auch mit dem DooH-Deckenscreen Printworks Skylights in Manchester bekommen Marken dieses Jahr eine neue ikonische Präsentationsfläche.

Luxusmarken laut Ocean Outdoor zu seinen größten Werbekunden: Cartier ziert derzeit den Marble Arch in London, während Guccis internationale Ancora-Kampagne kürzlich auf den Piccadilly Lights und anderen großformatigen OoH-Flächen zu sehen war. Weitere aktuelle Kampagnen zeigen Charlotte Tilbury, L’Oreal, Mugler und Prada.

Die LFW June findet vom 7. bis 9. Juni statt. Sie bietet eine Plattform für verschiedene britische Designer und Marken, wobei der Schwerpunkt auf der Tiefe und Breite der Herrenmode in Großbritannien liegt. Die LFW September findet vom 15. bis 19. September statt.

