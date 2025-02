Die Infocomm, die nordamerikanische Schwestermesse der ISE, kehrt dieses Jahr wieder ins Orange County Convention Center in Orlando, Florida. Dort findet Show alle zwei Jahre im Wechsel mit Las Vegas statt. Sie startet am 7. Juni, circa zwei Wochen nach dem Digital Signage Summit (DSS) Europe, und läuft bis zum 13. Juni. Veranstalter Avixa hat die Registrierung bereits eröffnet.

Veranstalter Avixa hat bereits 150 neue Aussteller für dieses Jahr angekündigt. Als Trendthemen für die Messe 2025 listet Avixa die Schnittstellen von AV, IT und Broadcast, den Einfluss von AI auf AV sowie Entwicklungen im Workspace-Bereich. Technologiefortschritte werden vor allem in den Segmenten LED, AV-over-IP, Interaktivität und Software- sowie CMS-Plattformen erwartet.

Die eigentliche Ausstellung eröffnet am Mittwoch, dem 11. Juni, wobei das Rahmenprogramm bereits am Samstag, dem 7. Juni beginnt. Das Bildungsprogramm wird 10 Themenbereiche umfassen: Audio, Broadcast-AV, Unternehmens- und Projektmanagement, Conferencing & Collaboration, Design und Integration, Diversity und Barrierefreiheit, Digital Signage, Unternehmens-IT, Events & Entertainment sowie Lernräume. In allen Bereichen wird es Sessions zu AI geben, etwa zur Nutzung von AI in Audio, zu Sicherheitsaspekten in Conferencing & Collaboration sowie im Broadcast-Produktionsprozess.

Neue Workshops beinhalten Themen wie „AV Program Management Mentalities: Creating a Consistent User Experience at Scale” und „The Esports Facility Formula: Balancing Gamer Experience, Community Impact, and Stakeholder Value“.

Außerdem wird es auf der Infocomm sogenannte Integrated Experience Tours geben, bei denen Teilnehmer reale AV-Anwendungen sehen und von technischen Teams lernen können. Eine Tour durch „Drawn to Life“ beispielsweise zeigt die Zusammenarbeit zwischen Cirque du Soleil und Disney- während. Eine weitere Tour geht durch das Dr. Phillips Center for the Performing Arts und führt Besucher durch die verschiedenen Spielstätten.

Weitere Informationen zur Infocomm 2025 und zur Anmeldung sind unter www.infocommshow.org aufgeführt.