Seit 2006 organisiert invidis jährlich den Digital Signage Summit in München, seit zehn Jahren im Joint Venture mit der ISE. Alles was in der Digital Signage Branche Rang und Namen hat, trifft sich in einem Hotel nur wenige Gehminuten von den Airport-Terminals – Vertreter der Display-Branche, Software-Anbieter, Integratoren, DooH-Netzwerkbetreiber, Investoren und Endkunden.

Ein Muss für die Digital Signage-Industrie

Die zweitägige Konferenz bietet ein großes öffentliches Vortrags- und Panel-Programm, mit drei Tracks und mehr als 80 Speakern auf den DSS-Bühnen – und erstmals 2025 eine vorgelagerte Developer Conference und Events am Rande (Abendveranstaltungen, Software- und Green-Signage-Workshops). Und dann ist der DSS Europe auch einfach eine große Gesprächsbörse: Unternehmensmanager treffen Wettbewerber, mit denen man sich im Rest des Jahres sonst wenig austauscht, unterschiedliche Stakeholder treffen spontan auf den Hotelgängen zusammen, und am jährlichen Abend-Event spricht jeder mit jedem.

Von Göteborg direkt nach München

Viel weniger sichtbar sind die Gespräche die zeitgleich, aber außerhalb des DSS Europe stattfinden, oft auch in anderen Hotels in München. Dieses Jahr findet der Digital Signage Summit von Mittwoch, 21. Mai, bis Freitag, 23. Mai, statt, um weitere Gespräche und Meetings am Wochenende zu ermöglichen. Teilweise überschneidet sich der DSS Europe in diesem Jahr mit der Grassfish-Kundenkonferenz in Göteborg – wir haben deshalb das Programm angepasst, sodass Grassfish-Gäste direkt im Anschluss nach München fliegen können, ohne viel zu verpassen.

Im Hilton Munich Airport ist in über fünfzehn Jahren eine gewisse Atmosphäre entstanden, die den DSS Europe besonders machen und eine ideale Ergänzung zur ISE darstellt. Ganz vieles findet hier parallel statt – die Bedeutung der Strategiekonferenz entsteht auf den vielen Ebenen und zieht Experten aus der ganzen Welt an.

In diesem Jahr dreht sich der DSS Europe um AI und Managed Services – und deren gewaltigen Einfluss auf Digital Signage und DooH.