Ein wichtiger Höhepunkt des Jahres 2024 war die Einführung unserer web-optimierten Runtime. Diese Einführung veränderte die Art und Weise, wie unsere Kunden interaktive Erlebnisse bereitstellen.

Indem wir die Bereitstellung auf Geräten mit geringerem Stromverbrauch ermöglichten, haben wir die Zugänglichkeit mit ökologischer Sensibilität erweitert. Intuiface-Erlebnisse können jetzt nicht nur auf klassischer Signage-Hardware, sondern auch als Websites und mobile Anwendungen genutzt werden, was die Integration in das größere Ökosystem der Digital Experience Platform (DXP) vereinfacht.

Interaktive Erlebnisse in Third-Party-CMS

Ein weiterer Meilenstein war die Validierung unserer Fähigkeit, Intuiface-basierte, webbasierte interaktive Erlebnisse in Drittanbieter-CMS einzubetten. Systeme wie Brightsign, Korbyt, Navori und Signagelive sind nun vollständig kompatibel und bieten ihren Benutzern die Möglichkeit, komplexe interaktive Inhalte mit minimalem Aufwand einzubetten.

Diese Errungenschaft stellt sicher, dass unsere Lösungen bestehende Ökosysteme ergänzen und die Flexibilität für unsere Kunden erhöhen.

Meilensteine der KI-Integration

Künstliche Intelligenz stand 2024 im Mittelpunkt, als wir unsere Integration mit den Large Language Models von OpenAI für GPT, Dall-E, Whisper und Vision verbesserten. Diese Entwicklung ermöglicht kontextabhängige Echtzeit-Reaktionen auf unvorhersehbare Benutzereingaben, wodurch die Interaktivität personalisierter und intuitiver wird. Von der Wegbeschreibung bis zur Beantwortung komplexer Fragen ist KI ein wesentlicher Bestandteil, um eine engere Verbindung zwischen Benutzern und digitalen Umgebungen herzustellen.

Verfeinerung der Infrastruktur

Hinter den Kulissen wurde ein Großteil des Jahres 2024 damit verbracht, unsere Infrastruktur zu verfeinern, um eine Aktualisierung der ISO-27001-Zertifizierung vorzubereiten. Wir waren die erste Digital Signage-Plattform, die diese Zertifizierung erhielt – verliehen im Jahr 2020 -, und wir arbeiten fleißig daran, uns auf den Sprung zur Version 2022 des Standards vorzubereiten, die weitaus strengere Anforderungen an die Cybersicherheit hat.

Darüber hinaus haben wir unser Portfolio von der Softwarestabilität bis zur Leistungsverbesserung abgestimmt, um sicherzustellen, dass es für die bedeutenden Veränderungen, die wir für die Zukunft geplant haben, bereit ist.

Ausblick auf 2025

Wenn 2024 das Jahr der Grundlagenarbeit war, so wird 2025 ein Jahr bedeutender Fortschritte sein. Hier ein kleiner Einblick.

Verbesserte Nutzung von KI

Unsere bevorstehenden Verbesserungen im Bereich der künstlichen Intelligenz werden die Erstellung von Erlebnissen kontextabhängig machen. Von der Unterstützung hochkomplexer kreativer Prozesse bis hin zur Bereitstellung hyperrelevanter Inhalte in Echtzeit wird KI die Grundlage dafür schaffen, einen No-Code-Ansatz zu einem „No-Design“-Ansatz zu machen.

Dies wird die bestehende Möglichkeit ergänzen, generative KI in Echtzeit einzubinden und Content-Ersteller mit Zugang zu den LLMs und maßgeschneiderten GPTs von OpenAI auszustatten.

Verbesserte Benutzer- und Partnerverwaltung

Da wir die Bedeutung von Zusammenarbeit und Flexibilität erkannt haben, werden wir 2025 umfangreiche Verbesserungen der Team- und Benutzerverwaltungsfunktionen vornehmen. Darüber hinaus werden wir unsere Integrationen mit Partner-Ökosystemen ausbauen, um sicherzustellen, dass Unternehmen jeder Größe die Intuiface-Tools effizient neben ihrer bestehenden Infrastruktur nutzen können.

Skalierbarkeit und Sicherheit

Wir werden strategische Verbesserungen an unserer Cloud-Infrastruktur priorisieren, um sicherzustellen, dass sie robust, agil und zukunftsfähig bleibt. Indem wir Leistung und Nachhaltigkeit in Einklang bringen, verpflichten wir uns, den Energieverbrauch zu senken, ohne die Zuverlässigkeit oder Geschwindigkeit unserer Software und Dienste zu beeinträchtigen. Darüber hinaus werden wir uns proaktiv mit den sich entwickelnden Sicherheitsherausforderungen auseinandersetzen, einschließlich derer, die durch die weit verbreitete Einführung von KI entstehen.

Branchentrends und Einblicke

Die Errungenschaften und Zukunftspläne von Intuiface stehen im Einklang mit den allgemeinen Entwicklungen in der Branche. Interaktive digitale Inhalte sind nicht länger ein Luxus.

Interaktive digitale Inhalte als strategische Priorität

Unternehmen betrachten digitale Interaktivität heute als einen wichtigen Teil ihrer Engagement-Strategien. Dies hat die Projektkomplexität erhöht, aber auch zu einer Welle von innovativen, überzeugenden Designs geführt.

Darüber hinaus werden digitale Inhalte vor Ort immer stärker in kanalübergreifende Initiativen eingebunden, die Web-, Mobil- und Out-of-Home-Kampagnen umfassen. Dieser Trend führt zu unglaublichen Innovationen in verschiedenen Branchen, von ausgeklügelten Wegweisersystemen in öffentlichen Räumen bis hin zu ansprechenden Kundenerlebnissen im Einzelhandel.

Digitale Interaktivität im physischen Raumdesign

Das Zusammenspiel von physischen Räumen und interaktiven Inhalten revolutioniert Umgebungen, egal ob es sich um ein elegantes Firmenbüro, eine dynamische Bankfiliale oder eine belebte kulturelle Einrichtung wie ein Museum oder eine Bibliothek handelt. Die digitale Interaktivität wird zu einem wichtigen Faktor bei der Gestaltung neuer Einrichtungen, die von Selbstbedienungskiosken bis hin zu fortschrittlichen Lerninstallationen reichen. Es ist klar, dass die digitale Transformation nicht nur online stattfindet, sondern auch die physische Welt beeinflusst.

Die sich entwickelnde Rolle der KI

Generative AI wird das Potenzial haben, Digital Signage zu revolutionieren, indem sie hyper-personalisierte, kontextbezogene Erlebnisse ermöglicht, die markengerechte Inhalte in Echtzeit liefern. Der Ersteller muss nur die Parameter festlegen; das Ergebnis wird unvorhersehbar, einzigartig und zweckdienlich sein. Promptes handwerkliches Fachwissen wird nicht erforderlich sein, und die LLMs werden in ihrer Fähigkeit fortschreiten, bei der Minimierung von Halluzinationsfehlern zu helfen, um Genauigkeit im großen Maßstab zu gewährleisten.

Abschließende Überlegungen

Die Fortschritte, die wir im Jahr 2024 gemacht haben, wären ohne die Kreativität, die Vision und die Leidenschaft unserer Community nicht möglich gewesen.

Gemeinsam definieren wir neu, was digitale Interaktivität leisten kann, verschieben Grenzen und erschließen neue Möglichkeiten.

Der Blick auf das Jahr 2025 macht uns Mut für das, was uns erwartet. Von bahnbrechenden künstlichen Intelligenzen bis hin zu ganz neuen Management-Tools – das kommende Jahr wird so kühn sein wie die Ideen, die es inspirieren. Wir laden Sie ein, uns bei der Einführung dieser aufregenden Innovationen zu begleiten, beginnend mit der ISE in Barcelona. Wir hoffen, Sie dort zu sehen.