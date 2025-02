Samsung brachte auf die ISE eine neue interaktive Display-Serie: Die WAF-Serie, für den digitalen Unterricht entwickelt, soll ab diesem Monat in den Größen 65 und 75 Zoll auf den Markt kommen und in 86 Zoll ab dem zweiten Quartal 2025 erhältlich sein. Im Gegensatz zu den Flip- und Flip-Pro-Displays laufen diese Touchmodelle nicht auf dem Samsung-eigenen Tizen OS, sondern auf Android 14.

Die WAF-Displays verfügen über einen Octa-Core-Prozessor, Android 14 und eine 3-Schaltflächen-Navigation. Sie lassen sich mit Touch Pen oder Finger bedienen und können per Schnellzugriffstaste, Fernbedienung, persönlichem Gerät oder Sprachsteuerung gesteuert werden. Die Geräte sind Teil des Google-EDLA-Programms und bieten integrierte Google-Dienste sowie den Google Play Protect Service. Der Zugang zum Google Play Store ermöglicht die Nutzung von Lern-Apps wie Google Classroom.

Funktionen der WAF-Serie umfassen ein verbessertes Anmerkungstool, mit dem sich Notizen in Echtzeit erstellen, speichern und per QR-Code, E-Mail oder Cloud teilen lassen. Bis zu neun Bildschirme lassen sich gleichzeitig auf dem Screen sharen; die Tafel kann man in bis zu vier Arbeitsbereiche unterteilen. Auch zusätzliche Werkzeuge wie Tabellen, Lineal, Mindmap, Timer, Abstimmungstool, Sticky Notes und das Periodensystem sind integriert. Die Lautsprecher (15W 2CH) sind nach vorne gerichtet.

Für die Unterrichtsvorbereitung stehen digitale Unterrichtsmaterialien („diggies“) zur Verfügung. Diese browserbasierten Materialien sind für die Sekundarstufe I in mehreren Fächern verfügbar, DSGVO-konform und enthalten verschiedene multimediale Inhalte. Dabei stellt Samsung unterschiedliche Lizenzmodelle zur Verfügung.

Nach der Vorstellung in Barcelona zeigt WAF-Samsung die Serie von 11. bis 15. Februar 2025 auch auf der Didacta in Stuttgart.