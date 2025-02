Ein Flagshipstore von Dolce & Gabbana mit perfekt abgestimmtem Digital Signage: Dass dieses Projekt in Diriyah in Saudi-Arabien realisiert wurde, verwundert nicht. Die Golfstaaten sind zum Paradebeispiel für aufwendige und spektakuläre Digital Signage-Projekte geworden.

Und auch der zuständige Integrator passt ins Bild: M-Cube mit Hauptsitz in Italien hat sich auf Luxusmarken spezialisiert und schon mehrere Projekte mit Dolce & Gabbana durchgeführt.

Neue Luxusstandards am Golf

Das neue Flaggschiff in Diriyah ist eines der Herzstücke der Bujairi Terrace, einem High-End-Einkaufszentrum, das im Rahmen des saudi-arabischen Programms „Vision 2030“ entwickelt wurde. Als größte Boutique von Dolce & Gabbana in der Golfregion bietet der Store eine umfassende Experience, mit exklusiven Modekollektionen, Schmuck, Düften und einem eigenen Café, dem ersten seiner Art in der Region. Darüber hinaus ist dieses Projekt Teil einer umfassenderen Strategie das Luxus-Label, zu der auch ein neues Gastronomiekonzept gehört.

An dem Projekt war M-Cube ab der ersten Konzeptphase beteiligt. Dadurch konnte das Unternehmen maßgeschneiderte LED-Displays entwerfen, die sich harmonisch in die Gesamtarchitektur einfügten. Denn vor allem das runde Design der Boutique stellte hohe Anforderungen an passende Digital Signage-Lösungen, die die geschwungene Architektur ergänzten und gleichzeitig die Ästhetik bewahrten.

Auch für die Installation war M-Cube zuständig. Schlussendlich wurden folgende Lösungen implementiert:

Drei gebogene LED-Wände mit den Abmessungen 1,25 mal 4,25, 2 mal 4,25 und 4,25 mal 4,25 Millimetern.

Eine vierseitige LED-Säule mit 1,0 mal 3,5 Metern pro Seite

Alle LEDs haben einen Pixelpitch von 1,9 Millimetern. Hinzu kam die Integration eines Content-Management-Systems für Aktualisierungen in Echtzeit.

Somit verbessern vom Eingang der Boutique bis zu den zentralen Bereichen digitale Elemente das visuelle Storytelling von Dolce & Gabbana und tragen zur richtigen Atmosphäre bei.

Von Anfang an arbeitete M-Cube eng mit dem Designteam von Dolce & Gabbana und dem Generalunternehmer zusammen. Luca Violato, Stores & Properties bei Dolce & Gabbana, kommentiert: „Das Team von M-Cube hat auch die komplexe Logistik in Saudi-Arabien mit großer Effizienz bewältigt. Sie waren sehr proaktiv und sorgten für eine reibungslose Ausführung trotz der Herausforderungen durch Änderungen in letzter Minute.“