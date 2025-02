PPDS kooperiert mit der französischen Streaming-Plattform Canal+ Business. Über Philips Mediasuite TVs bekommen Hotelgäste damit Zugang zu 90.000 On-Demand-Inhalten und 80 Live-Kanälen. Das Angebot von Canal+ Business umfasst fünf Paketoptionen mit Filmen, internationalen Serien, Eigenproduktionen sowie Live-Sportübertragungen, darunter die UEFA-Europameisterschaften. Zudem sind DTT-Kanäle und internationale Sender verfügbar.

Die Lösung wird in allen Regionen von Canal+ Business angeboten. Die Hotelgäste können Inhalte auf den Fernsehern direkt über eine integrierte App abrufen. Die Authentifizierung erfolgt automatisch beim Betreten des Hotelzimmers, und alle Nutzerdaten werden beim Check-out gelöscht.

Mit den Philips Mediasuite TVs konnte sich PPDS im Hotelmarkt in den letzten Jahren fest etablieren. Im ersten Halbjahr waren sie laut Omdia die meistverkauften Hotel-TVs in Europa. Mit dem erweiterten Content-Angebot will PPDS seine Mediasuite-Reihe noch weiter zur schlüsselfertigen Lösung für Hotelmanager ausbauen. Dazu gehören der Kauf oder das Leasing der TVs sowie die Integration der Geräte und der After-Sales-Service exklusiv für Hotels.

