Riesenposter wirken – und können zusätzlich nachhaltig produziert werden. Hierfür schraubt der Out-of-Home-Spezialist Blowup Media an vielen Schrauben Richtung Umweltschutz – das fängt beim Druck an und endet beim Recycling der Materialien. So werden Riesenposter-Kampagnen nicht nur klimaneutraler, sondern können sich sogar mit der entsprechenden Ausrüstung positiv auf die Klimabilanz der Städte auswirken. Und auch DooH ist in das Sustainabilty-Verständnis integriert.

Richtiges Mindset, klare Strategie

Diese Nachhaltigkeitsfaktoren können nur mit einer klaren strategischen Ausrichtung gelingen – und dem richtigen Mindset. „Unsere Ziele haben wir uns aus Überzeugung gesetzt“, betont Kathrin Robertson, CEO der Blowup-Media-Gruppe.

