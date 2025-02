Auf die amerikanische QSR-Kette Wendy’s hat Australien nicht unbedingt gewartet. McDonald’s – in Australien auch Macca’s genannt – dominiert den australischen QSR-Markt mit 54 Prozent Marktanteil, gefolgt von KFC (22 Prozent) und Hungry Jack’s (12 Prozent). Mit Jahresbeginn tritt nun Wendy’s Australien in einen äußerst wettbewerbsintensiven Markt.

Als Disruptor sollte man anders sein und auffallen – das hat sich die QSR-Kette zu Herzen genommen. In Surfers Paradise an der Gold Coast eröffnete nun der Franchise-Nehmer Flynn Group das erste Wendy’s-Restaurant Down Under mit viel Digital Signage, LED-Decke und Content-gesteuerter LED-Beleuchtung.

Die Neueröffnung in Surfers Paradise ist kein ikonischer Design-Neubau; aber die Art und Weise, wie im Bestand und mit Digital Signage Experiences generiert werden, ist vorbildlich. Zuallererst fällt die Decken-LED auf – ein breites LED-Band, das vom Eingang bis zur Essenausgabe führt. Unterstützt von farblich angepasstem LED-Lighting wirkt der dynamische Decken-LED-Content sogar noch intensiver.

Mit animierten Menüitems erweitert Wendy’s die Decke zum neuen Storytelling-Element. Gäste werden optisch in den Store hineingezogen, Richtung Order Terminals. Fünf an der Wand installierte Terminals werden durch oberhalb der Touchscreens installierte Menüboards ergänzt. Gäste in der Warteschlange haben so die Möglichkeit, schon einmal das Menüangebot zu erleben.

Technologiepartner sind QSR-Experte Acrelec für Kiosks und Acrelec Creative Studio CMS sowie Samsung für Menüboards und Lymlive Media für LEDs. Auch wenn Acrelec primär für Digital Signage-Hardware für QSR-Kunden bekannt ist, umfasst das Team auch 100 Software-Entwickler für das Acrelec CMS und eine Restaurant-Management-Plattform.