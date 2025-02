Die Bundeszentrale für politische Bildung hat am 1. Februar 2025 eine bundesweite Außenwerbekampagne gestartet. Ziel ist die Promotion des Wahl-O-Mat im Vorfeld der Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Möglichst viele Menschen sollen zum Thema Bundestagswahl erreicht und auf das bekannte Wahl-Informationstool aufmerksam gemacht werden. Außenwerber Ströer unterstützt diese Initiative mit einer breiten Palette von Werbemedien. Die Kampagne wird auf verschiedenen digitalen und analogen Werbeflächen präsent sein, darunter in Zügen der Deutschen Bahn, auf Großflächen, Mega-Lights und Public-Video-Screens.

Über den Wahl-O-Mat 2025 Der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025 wird am 6. Februar online gehen. Er bietet 38 Thesen zu aktuellen politischen Themen, anhand derer Nutzer ihre eigenen Positionen mit denen der Parteien vergleichen können.

„Als Medienunternehmen sehen wir es als unsere Verantwortung, Räume für Demokratie zu schaffen und die politische Teilhabe zu fördern. Der Wahl-O-Mat ist ein wichtiges Instrument zur politischen Bildung und Entscheidungsfindung. Mit unserer reichweitenstarken Unterstützung möchten wir dazu beitragen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot nutzen und sich gut informiert an der Bundestagswahl beteiligen“, sagt Alexander Stotz, CEO von Ströer Media Deutschland.

Die Kampagne wird drei Wochen lang, bis zum 21. Februar, in ganz Deutschland zu sehen sein.

Bereits bei der Europawahl 2024 unterstützte das Unternehmen eine ähnliche Kampagne, die laut Ströer zu einer Rekordnutzung des Wahl-O-Mat führte.