Die Möbelhaus-Kette XXXLutz startet mit einem Retail-Media-Angebot – sowohl im Onlineshop als auch instore in den aktuell 51 deutschen Filialen. Damit will das Unternehmen konsequent seine Ominchannel-Strategie ausbauen. „Für XXXLutz als innovativen Anbieter eröffnen sich so zusätzlich zum klassischen Kerngeschäft völlig neue Geschäftspotenziale“, sagt Konrad Nill, CMO von XXXLutz Deutschland und Mitglied der Geschäftsführung.

Als Instore-Netz wurden rund 650 doppelseitige Hochformat-Stelen mit 55 Zoll in den Möbelhäusern installiert. Fünf weitere Filialen sollen in diesem Jahr mit Screens ausgestattet werden. Die Displays befinden sich an Eingängen, Treppen, Aufzügen und Wohnbereichen, und ermöglichen laut XXXLutz bis zu einer Million Werbemittelkontakte pro Woche. Marken wie Joop und Tesa nutzen das Angebot bereits.

Im Online-Shop kommen Sponsored Product Ads, Sponsored Display Ads sowie individuelle Brandshops hinzu. Hier plant das Unternehmen weitere Formate, zum Beispiel Video-Displays. Das digitale Angebot wird durch Maßnahmen auf Social-Media-Plattformen, Display- und Videomarketing sowie Search-Marketing ergänzt.

„In einer schnelllebigen Welt ist es entscheidend, Potenziale frühzeitig zu erkennen und gezielt zu nutzen. Der neue Geschäftsbereich von XXXLutz soll sowohl für unsere Partner als auch für unsere Kunden einen echten Mehrwert entlang ihrer Customer Journey bieten“, erklärt Konrad Nill. Damit bestätigt XXXLutz den Trend, dass auch immer mehr spezialisierte Retailer ihre eigenen Instore-Retail-Media-Netzwerke eröffnen.