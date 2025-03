Das kanadische Unternehmen Praevar will seine DooH-Stadtmöbel zukünftig auch mit E-Paper anbieten. Mit der „Podium“-Serie ermöglicht Praevar die unterschiedlichsten Stelen-Konfigurationen für freistehende Installationen oder die Integration in Wartehallen. Nun plant der Anbieter das Podium E-Luminex E-Poster in 75 Zoll mit E Ink Kaleido-3-Technologie, das sich anstelle von High-Brightness-LCDs in die Stelen integrieren lässt.

Der taiwanesische Wettbewerber Dynascan und auch Samsung hatten auf der ISE 2025 bereits ihre Stelenkonstruktionen mit E-Ink-Displays gezeigt. Die Markteinführung hat bisher keiner der beiden Hersteller groß kommuniziert. Praevar aber will seine Variante in Q4 dieses Jahres verfügbar machen – auch wenn die eingesetzte Kaleido-3-Technologie nur eine eingeschränkte Farbpalette hat und als erstes E-Ink-Modell in dieser Größe wohl kaum zum marktfähigen Preis erhältlich ist.

DooH-Anwendung noch fraglich

E Ink arbeitet gerade an der Farbwiedergabe seiner 75-Zoll-Panels – die größten, die die Taiwanesen derzeit in einem Stück herstellen kann. Für Smart-City-Anwendungen wie Stadtinformationstafeln mag die eingeschränkte Farbpalette kein Problem sei, doch die DooH-Vermarktung ist damit so gut wie ausgeschlossen. Für Brands sind ihre Signature-Farben unabdingbar – werden die nicht adäquat wiedergegeben, kommt das Medium für Kampagnen nicht in Frage.

In der Zwischenzeit arbeitet Praevar aber auch an der Energie-Optimierung seiner LCD-Stelen. Für die 4.000- und 2.500-Nits-Display setzt der Anbieter auf dynamisches Local Dimming mit 200 Dimming-Zonen. Der Energieverbrauch soll sich dadurch um bis zu 35 Prozent reduzieren. Je nach Bedarf lassen sich in die Stelen auch LED-Displays oder statische Poster einbauen.