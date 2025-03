Bis zum 13. März läuft die Embedded World 2025 in Nürnberg. Auf der Messe ist auch der VAD Concept International präsent, der hier sein Portfolio für anspruchsvolle, aber preissensitive Industrieprojekte präsentiert.

Den Booksize-PC F109D hat Giada speziell für Digital-Signage- und Kiosk-Anwendungen konzipiert. Er arbeitet aber auch in industriellen Umgebungen etwa zur Steuerung von komplexen Maschinenstraßen oder zur Datenaufbereitung. Den Embedded-PC gibt es bei Concept International wahlweise mit Intel N97 CPU oder N150 CPU, wobei der N97 eine etwas performantere Grafikeinheit besitzt – der N150 dagegen laut Concept besonders kühl bleibt, bei gleichzeitig höherer CPU-Leistung. Der F109D verfügt über verschiedene E/A-Anschlüsse, darunter zwei Com-Anschlüsse, sechs USB Typ-A sowie zwei Lan-Ports. So kann er gut in Verkaufsautomaten, Selbstbedienungs- und Check-in-Kioske integriert werden. Der DS-Player verfügt über einen DP- und zwei HDMI-Anschlüsse. Das lüfterlose Design reduziert mit einem passiven thermischen Kühlsystem die Ausfallrate und lässt das Gerät geräuschlos und staubdicht laufen.

Embedded-PC für Fernüberwachung

Der Embedded-PC Giada AF208 eignet sich unter anderem zum Überwachen von Fertigungsstraßen, zum Steuern von Maschinen und Produktanlagen und für Automatisierungsprojekte.

Er verfügt über eine Betriebstemperatur von -20 bis +60 Grad Celsius und unterstützt eine Eingangsspannung von 12 bis 24 Volt. Der lüftlerlose PC wird von Intels aktuellem Alder Lake-N-Prozessor N97 mit Quadcore 3,6 Ggigahertz betrieben. Auf zwei Display-Ausgängen leistet er eine 4K-Medienwiedergabe, an Anschlüssen bietet der PC E/A-Optionen sowie eine 10-Pin-GPI-Schnittstelle und Phoenix-Buchsen.

Wie alle Giada-Embedded-Computing-Produkte verfügt der AF208 über eine „Jiehe Active Hardware Control“, kurz JAHC. Sie unterstützt beim Energiesparen und der Fernüberwachung, unter anderem durch automatisches Einschalten, RTC-Wakeup und Watchdog-Timer.

IPC für Edge-IoT

Für den 24/7-Einsatz in der Industrie zeigt Concept International die Giada-Industrie-PCs DN24 und DN25. Die ultrakompakten IPCs auf Basis der Raspberry Pi Compute-Module CM4 und CM5 sind etwa als Edge-IoT-Device zum Erfassen und Verarbeiten von Sensordaten oder als Mini-Human-Machine-Interface geeignet und haben einen Quad-Core Cortex-A76 Prozessor mit bis zu 2,4 Gigahertz (CM5) beziehungsweise einen Cortex-A72 mit 1,6 Gigahertz (CM4) von Braodcom an Bord. Beide Geräte unterstützen den integrierten Zweikanal-LPDDR4-Speicher sowie Storage im EMMC-Standard. Beide Module gibt es in verschiedenen RAM- und Storage-Kombinationen. Der Raspberry CM5-basierte Embedded-PC verfügt über eine verbesserte Videocore VII-GPU und bietet eine gute Videoleistung über zwei HDMI 2.0-Videoausgänge.

Des Weiteren auf der Messe dabei: die neue DT-Rugged-Tablet-Serie mit Hot-Swap-Akkus, 6-Zoll-Windows-Handhelds sowie die IK-Display-Serie von Future PPC für extreme Outdooreinätze.

Concept International stellt mit dem Partner Giada auf der Embedded World in Halle 3, auf dem Stand 444 aus.

Anzeige