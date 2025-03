Auf der Embedded World 2025, die noch bis zum 13. März läuft, stellt Data Modul den Demonstrator einer Display-Lösung vor, die Digitalisierung und Ästhetik vereinen soll: Das Hidden-Til-Lit-Display, das in Zusammenarbeit mit dem Beschichtungsunternehmen Leonhard Kurz sowie des Tochterfirma PolyIC entstand, wird erst bei Aktivierung sichtbar und fügt sich im ausgeschalteten Zustand nahtlos in das umgebende Dekor ein.

„Die Integration in die Oberfläche gelingt dank eines Full-Bondings und des hohen Kontrasts, der sich durch sehr niedrige Lichtemission in schwarzen Bildbereichen und sehr hohe Emission in hellen Bereichen auszeichnet. Dies führt zu einem brillanten Kontrastverhältnis im aktiven Zustand. Im deaktivierten Zustand ist das Display nahezu unsichtbar“, erklärt Andreas Huber, Head of Products – Displays bei Data Modul.

Mit Touch-Funktion

Ob Holz-, Stein- oder Metalloptik – die gesamte Struktur bleibt homogen, da laut Data Modul weder Displaykonturen noch technische Bedienelemente sichtbar sind. Auch die Taktilität bleibt durchgehend erhalten Ermöglicht wird dies durch die hochpräzisen Dünnschichttechnologien von Leonhard Kurz. Bei der Herstellung und Veredelung des Hidden Displays können, je nach individuellen Anforderungen, verschiedene Kurz-Verfahren zum Einsatz kommen.

Die gezeigte Lösung kombiniert die Hidden-Til-Lit-Eigenschaft mit Touch-Sensorik, bei der die Expertise von PolyIC einfließt. Das 17,3 Zoll große Display selbst verfügt nach Angaben des Herstellers über eine hohe Helligkeit und einen hohen Kontrast, sodass auch bei starker Sonneneinstrahlung oder in Umgebungen mit schwierigen Lichtverhältnissen das Bild gut zu sehen ist.

Einsatzmöglichkeiten sehen die Hersteller unter anderem in der der Automobilbranche – für edle Fahrzeug-Interieurs – und in der Haushaltsgeräteindustrie.

Data Modul zeigt den Demonstrator in Nürnberg auf dem Stand Stand 1-368.

