Seit 1988 entstand mit Heidia ein Retail Media-Spezialist der bis heute zum führenden Out-of-Home und Instore-Advertising-Anbieter in Israel gewachsen ist. Gründer und Chairman Ofer Gal und sein Team sind Experten auf der Handelsfläche und verstehen am besten wo die richtigen Kaufimpulse mit welchen Retail-Media-Werbemittel gesetzt werden müssen.

Selbst der globale Marktführer JC Decaux – dessen Israel-HQ in direkter Nachbarschaft von Heidia steht – konnte Ofer Gal nie das Wasser reichen. Weder Instore noch an Bahnhöfen, wo Heidia landesweit alle Werberechte hält. Ofer Gal ist in Israel bestens vernetzt und kennt die regulatorischen und kommerziellen Klippen in der Tech-Nation am Mittelmeer so gut wie kaum jemand anders.

Simulation verschiedener Retail-Media-Setups

Heidia übernimmt für israelische Kunden – Supermarkt- und Drogerieketten – die komplette Vermarktung am POS. Dafür wurde im HQ ein digitaler Schauraum aufgebaut, der weltweit seines gleichen sucht. Hunderte Quadratmeter LED bedecken die Wände. Mit realen Bilder und CGI verwandelt Heidia den Showroom auf Knopfdruck in das gewohnte Instore-Ambiente der großen Supermarktketten und Beautyretailer., ergänzt durch physische, mit Ware gefüllte Verkaufsregale. So können Verantwortliche – Retailer wie Werbekunden – virtuell in ihre vertraute Store-Umgebung eintauchen und die Wirkung neuer Retail-Media-Werbemittel und -Kampagnen testen. Von Floorstickern bis LCD-Displayleisten am Regal. Für Digital Signage-Systeme setzt Heidia auf die ebenfalls aus Israel stammende Novisign-Software.

Das komplette Paket für Retailer

Da man nur optimieren, was man auch messen kann, setzt Heidia eine selbstentwickelte Retail-Analytic- Lösung ein, mit der sich Kundenbewegungen und ihre Interaktionen mit Waren und Werbemittel im Store messen lassen. Die Optimierung von Kampagnen, Retail Media-Werbemitteln und Platzierungen kann Heidia so individuell für jeden Einzelhändler vornehmen.

Natürlich fehlen auch ESL und klassische Digital Signage-Systeme am Endcap nicht. Bei Heidia wird Retail Media ganzheitlich gedacht, Instore-Architektur und Kampagnen simuliert und ihre Wirkung gemessen. In einer solchen Raffinesse haben wir das bisher weltweit selten gesehen.

