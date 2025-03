Samsung entwickelt kontinuierlich an der hauseigenen VXT-Plattform: Neue Features ergänzen die bisherigen CMS-Basisfunktionen, zusätzliche Visual-Solution-Plattformen wie E-Paper werden unterstützt und das Remote Device Management (RDM) für Tizen, Android und Windows wird erweitert.

Erstmals bietet Samsung VXT auch als Hybrid-Cloud Lösung für einen On-Prem-Betrieb an – eine neue Funktion wie sie auch vom Hyperscaler AWS unterstützt wird. Die Hybrid-Cloud ermöglicht Unternehmen, Kliniken und Behörden mit strengen Sicherheits- und Datenschutzanforderungen, ihre Daten lokal zu speichern und trotzdem die CMS-Vorteile der Cloud zu nutzen.

Content-Angebot wird ausgebaut

Mit VXT Canvas kann das Angebot an Content und Templates erheblich erweitern und dabei auf Synergien mit dem TV-Konsumentengeschäft zurückgreifen. Über 200 Angebote von Partnern (PIRS) wurden schon in VXT integriert. Darunter auch GenAI-Angebote, die die Content-Erstellung für Anwender via Prompts ermöglichen.

Ab Herbst soll ein richtiger App-Store dazukommen, der das Angebot an 3rd-Party-CMS und das Content-Angebot weiter vergrößern soll. Während die Integration von PIRS-Anwendungen zeitaufwändig sein kann, soll im neuen App-Store das Hinzufügen von Drittanbieter-Lösungen viel schneller gehen.

VXT ist im Gegensatz zu den meisten reinen Digital Signage-CMS-Anbietern als breite Plattform aufgesetzt die neben eigenen Angeboten (VXT Canvas, VXT Screen Management) als weltweite Vertriebsplattform für Ökosystempartner konzeptioniert ist.

VXT jetzt auch für Hotel TV und Patienten TV

Nun soll VXT auch für Hotel-TV-Netzwerke zum neuen Standard werden: Samsung hat angekündigt, die CMS-, Content- und RDM-Funktionen von VXT auch für Hotelbetreiber anzubieten. Während die operative Daten in Property-Management-Systemen wie Fidelio verbleiben, liefert VXT nun gästerelevante Informationen und Dienste über eine API direkt an die Hotel-TVs in den Zimmern.

Auch die RDM-Funktionalitäten werden nun in Hotel-TV-Netzwerken funktionieren, inklusive der Anbindung von IoT-Smart Building Sensoren (intelligente Thermostate, Beleuchtung, Feuermeldungen) im Hotel und auf den Zimmern. Alle digitalen Inhalten, ob passiv angezeigte Informationen oder interaktive Anwendungen, sollen über die VXT Plattform erstellt und verwaltet werden – mit Ausnahme von TV und Streaming.

Durchaus eine Kampfansage an Spezialanbieter wie Uniguest, der nach der Übernahme von Otrum als führende Digital-Experience-Anbieter im Hospitality-Markt agiert.

Neue Zertifizierungen und Supportfunktionen

Das für die Digital Signage-Branche riesige VXT-Team entwickelt nicht nur neue Features und einen richtigen Appstore (Plattform), sondern setzt den Fokus auch auf Cybersecurity und Datenschutz. So ist Samsung bisher der einzige Anbieter im Markt, der sowohl nach ISO 27701-als auch nach ISO 27001 zertifiziert wurde.

Investiert wurde auch in den Partner- und User-Support. Neben einer umfassenden Supportdokumentation steht nun auch ein Chat-Assistent in 12 Sprachen zur Verfügung.

Anzeige