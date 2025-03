Gemeinsam mit dem ESL-Hersteller Solum präsentierte Huawei auf dem Mobile World Congress (MWC) 2025 eine integrierte IoT-Lösung für Retailer. Sie soll vor allem Betreibern mit großen Filialnetzwerken dabei helfen, ESLs (Electronic Shelf Labels) um einiges schneller und ohne IT-Fachpersonal bereitzustellen.

Die integrierte IoT-Lösung basiert auf dem Huawei Airengine Access Point für Wifi 7. Sie beinhaltet Bluetooth-IoT-Hardware-Funktionen und Software Container. Sie bietet außerdem die Integration von SD- WAN- und IoT-Modulen, so dass ein einzelnes Netzwerk Wi-Fi-Abdeckung, ESL und 5G Backhaul unterstützt. Eine Betriebs- und Wartungsplattform soll Remote-Batch-Konfiguration ermöglichen. Das soll die Bereitstellungszeit für ESLs pro Geschäft um mehr als 30% und die Betriebs- und Wartungskosten um die Hälfte reduzieren.

„Durch die nahtlose Integration einer umfassenden Konnektivität in Geschäftsszenarien unterstützen wir unsere Kunden dabei, eine vereinfachte und nachhaltige digitale Infrastruktur aufzubauen,“ sagte Wang Ping, Vice President of the Campus Network Domain of the Data Communication Product Line bei Huawei, der die Lösung auf dem MWC präsentierte.

Stefan Völkel, Senior Vice President bei Solum, ist die IoT-Lösung hauptsächlich für Supermärkte mit häufigen Preisänderungen geeignet. Sie ist Teil von Huaweis Smart Retail 2.0. Für diese Einzelhandels-IoT-Lösung möchte Huawei zukünftig mit noch mehr Partnern zusammenarbeiten, um einen tieferen Einblick in die Bedürfnisse von Retailern zu erhalten und die digitale Transformation der Branche zu beschleunigen.

Anzeige