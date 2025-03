Framen schließt eine Partnerschaft mit Purpur Media. Mit Purpur aus Wien will die DooH-Tochter von Axel Springer zukünftig für die Vermarktung von Indoor Screens in Österreich zusammenarbeiten, unter anderem der Schindler-Screens in Hotelaufzügen. Durch die Doppelstrategie sollen beide Vermarkter ihre Stärken kombinieren.

Digital Signage und programmatische Werbung kombiniert

Framen versorgt die Standort-Besitzer über seine Screen-Manager-Plattform mit Infotainment und Digital Signage-Möglichkeiten – und sorgt damit für ein aufmerksamkeitsstarkes Werbeumfeld. Purpur Media kümmert sich über seine Buchungsplattform um die programmatische Vermarktung der Screens.

„Unsere Vision ist es, Marken eine gezielte, datengetriebene und flexible Möglichkeit zu bieten, ihre Botschaften an relevante Zielgruppen in aufmerksamkeitsstarken Umfeldern auszuspielen“, sagt Dimitri Gärtner, CEO von Framen. „Purpur Media ist die perfekte Ergänzung, um die Visionen zu vereinen und gemeinsam exklusive Kampagnen und Projekte umzusetzen.”

Indoor-Screens ergänzen Online-Portfolio von Purpur

Purpur Media ist seit 2005 als unabhängiger Online-Vermarkter am österreichischen Werbemarkt aktiv. Zu seinem Portfolio gehört neben DooH auch digitale Werbung in Display, Video und Social.

„Die Kombination aus hochwertigen Standorten und programmatischer Buchbarkeit macht das Netzwerk für Werbetreibende besonders attraktiv“, sagt Bernd Platzer, Geschäftsführer von Purpur Media. „Mit Framen als Partner können wir unseren Kunden Premium-DooH-Umfelder bieten und ihnen helfen, ihre Kampagnen effizienter und gezielter auszusteuern.“

Laut der Momenting Spending Studie wuchs die digitale Werbung in Österreich im Jahr 2024 um 8,2 Prozent. Datengetriebene OoH-Lösungen zählen zu diesem Wachstumsfeld. Die Werbewirkung seiner eigenen Netzwerke untersucht Framen gerade mithilfe einer Eye-Tracking-Studie, die bald die ersten Ergebnisse liefern soll.