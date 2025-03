Am 27. Mai 2025 lädt der FAW, der Fachverband Aussenwerbung, wieder für die Plakadiva-Verleihung in die Tonhalle in München ein. Dort werden die besten Kampagnen des zurück liegenden Out-of-Home-Jahres prämiert. Nun hat die Fachjury die Finalisten bekanntgegeben: Aus mehr als 150 Einreichungen haben es 35 Kampagnen auf die Shortlist geschafft.

Jeweils 10 Kandidaten haben nun Chancen auf eine Plakadiva in den Kategorien „Beste Kreation“, „Beste Innovative Nutzung“ und „Beste Mediastrategie Out of Home“. Weitere 5 Kampagnen können sich Hoffnung auf die Auszeichnung „Bester Einsatz von Out of Home zum gesellschaftlichen Nutzen“ machen. Diesen Sonderpreis vergibt der FAW in diesem Jahr zum dritten Mal. Er will damit das Engagement gemeinnütziger Institutionen zur Geltung bringen und die Bedeutung der Kommunikation im öffentlichen Raum für ihre Anliegen unterstreichen.

Alle Detailinformationen zum Wettbewerb finden Interessierte auf der Plakadiva-Website.

Die Shortlist der Plakadiva

Beste Kreation Out of Home (Kampagne // Auftraggeber /// Agenturen)

Adidas – You Got This – EM 2024 /// Adidas AG /// Jung von Matt; Essence Mediacom; Group-M

Burger King „Made by“ /// Burger King Deutschland /// Grabarz & Partner; Dentsu X

Europa verbinden /// Deutsche Bahn AG /// Ogilvy Germany

Das ikonische Fischstäbchen /// Iglo GmbH /// Blacksheep Communications; Zenithmedia

Employer Branding /// Lufthansa Group /// Thjnk; Loved; Mindshare

McDonald’s Crossroads /// McDonald’s Deutschland /// Scholz & Friends; OMD Germany

Price Packs /// Penny-Markt GmbH /// Serviceplan Neo; Serviceplan Innovationsmanagement

Niemand mag Einweg /// Recup GmbH /// Kastner Frankfurt; Dunkelgrün

Scalable Capital – OoH-Kampagne /// Scalable Capital /// Agentur XY

Wolt EM-Kampagne /// Wolt Enterprises Deutschland GmbH /// Motor Kommunikation; Mediaplus

Beste Innovative Nutzung Out of Home (Kampagne // Auftraggeber /// Agenturen)

Faces of Freedom /// Axel Springer Freedom Foundation /// Scholz & Friends

Dolomiti Superski – KI-Revolution /// Dolomiti Superski /// Weischer JVB; Saint Elmo’s Tourism; NFQ Digital Creatives

„Spurensuche“ – Polizei Hessen sucht mit AR nach Nachwuchs /// Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit /// Kraftundadel Werbeagentur

Hör auf Deine Hände /// Hornbach Baumarkt AG /// Mediaplus; Heimat TBWA; Concrete Candy; Planus Media

50 Jahre Ikea Frakta /// Ikea Deutschland GmbH & Co. KG /// Thjnk; Essence Mediacom; Initialwerk

Feel the Warmth – Wie McCafé die Herzen erwärmte /// McDonald’s Deutschland /// OMD Germany; OMD Create; OMG Investment + Activation

Mission Länd Here /// Staatsministerium Baden-Württemberg /// Thjnk

Euro 2024 Toralarm – Live Updates für Fans! /// Telekom Deutschland GmbH /// Mindshare; Mataracan; Ströer Media Solutions

Unsilence the Violence /// Terre des Femmes Menschenrechte für die Frau e.V. /// Scholz & Friends; 2030 Kommunikation

Bescheuert /// The Nu Company /// Scholz & Friends

Beste Mediastrategie Out of Home (Kampagne // Auftraggeber /// Agenturen)

Adidas – You Got This – EM 2024 /// Adidas AG /// Jung von Matt; Essence Mediacom; Group-M

Digital Out of P(hone) – wie AMD den GenZ Booster fand /// Advanced Micro Devices, Inc. /// Havas Media Germany

Bitte come to Germany /// Bitburger Braugruppe /// OMD Germany; OMG Investment + Activation

Coca-Cola’s Sommermärchen 2.0 /// Coca-Cola GmbH /// Group-M Germany; Essence Mediacom; Teamwork Agentur; Concrete Candy

Jedes Internet braucht ein Zuhause /// Congstar GmbH /// Mindshare; Grabarz XCT

H&M Fall Relaunch 24 /// H&M Hennes & Mauritz /// Mindshare; H&M Content Production; Oliver Agency

LBS Bausparvertrag „RIN x LBS #Bausparlifestyle“ /// LBS Bausparkasse /// Huth + Wenzel; OMD; Oh Boy!; heinemeier.tv

Die Lidl Freshness Taktik /// Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG /// Mediaplus Geo Intelligence; Cromatics

Erlebt, was geht – mit der neuen Sofortlieferung von Mediamarktsaturn /// Mediamarktsaturn Deutschland /// Mediaplus; Saatchi & Saatchi; Planus Media; Accenture Services

Mach mal Pause – mit dem Saltletts Pausencracker /// The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co. KG Germany /// Mediaplus Media 1; Serviceplan München; Planus Media; Brandstifter

Sonderpreis: Bester Einsatz von Out of Home zum gesellschaftlichen Nutzen (Kampagne // Auftraggeber /// Agenturen)

Faces of Freedom /// Axel Springer Freedom Foundation /// Scholz & Friends

Burger King „Made by“ /// Burger King Deutschland /// Grabarz & Partner; Dentsu X

DNA of Democracy: #demokratiemuss /// Faber-Castell AG /// Creative House; Seven One Adfactory; Publicis Media

Das ganze Grundgesetz auf einem Plakat // Ramazani flasht Berlin /// Höfer/Ramazani/Frommer

Unsilence the Violence /// Terre des Femmes Menschenrechte für die Frau e.V. /// Scholz & Friends; 2030 Kommunikation

Hier finden Sie die Plakadiva-Gewinner des vergangenen Jahres.