Der Schweizer Retailer Loeb verpasste seinem Traditionskaufhaus in Bern einen digitalen Facelift: Das 1899 eröffnete und seitdem sukzessive erweiterte und renovierte Haus erhielt eine 40 Quadratmeter große LED-Decke, die den Lichthof über dem sechsstöckigen Rolltreppenschacht schließt. Für das Projekt beauftragte Loeb die Digital-Experience-Abteilung des Schweizer Unternehmens Richnerstutz, das auch statische Signage- und Raumkonzepte entwickelt.

Für das Berner Kaufhaus verwendete Richnerstutz die Uslim II LED-Panels von Unilumin mit einem Pixelpitch von 3,9 Millimetern und einer Helligkeit von 800 Candela pro Quadratmeter. Für die Montage entwickelte man eine spezielle Rahmenkonstruktion, an der die 80 LED-Panels kopfüber befestigt wurden. Die gesamte Konstruktion ist mit vier Kettenzügen an der Decke montiert, sodass sich das System für Wartungsarbeiten synchron absenken lässt. Besondere Herausforderungen bestanden laut Richnerstutz in der statischen Planung sowie der Berücksichtigung feuerpolizeilicher Vorgaben, da der Schacht auch als Rauchabzug dient.

Die gesamte Konstruktion aus Stahlrahmen mit begehbarer Aluminiumoberfläche und Luftleitblechen soll rund 1.800 Kilogramm wiegen. Die vier Kettenzüge nach BGV C1, die jeweils eine Tragkraft von 1.000 Kilogramm haben, lassen sich über ein Touch-Controller-System synchron steuern. Die Inhalte werden über das CMS Playeverywhere der Richnerstutz-Tochter Netvico aus Stuttgart verwaltet.

Das Projekt war Teil der Modernisierung des Rooftop Restaurants Nido im Warenhaus. Richnerstutz war für die vollständige Planung in Abstimmung mit der Bauherrschaft, den Architekten und allen beteiligten Gewerken verantwortlich. Während der Montage richteten die Signage-Spezialisten eine temporäre Plattform, auf der sie die einzelnen Elemente zusammensetzten und anschließend an der Decke fixierten.

