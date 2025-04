Nachdem sich die globale OoH-Branche 2024 in Tokio traf, findet der große Kongress der World Out of Home Organization (WOO) dieses Jahr in Mexiko City statt – vom 4. bis 6. Juni. Die Keynote am zweiten Tag wird Sylvain Le Borgne halten, der Chief Data Officer der JC Decaux Group. Er über das Thema „Wie Technologie OoH auf die nächste Stufe hebt“ sprechen und Einblicke geben, wie der globale OoH-Marktführer neuen Technologien in seinen Abläufen nutzt.

Sylvain Le Borgne ist verantwortlich für die globale Datenstrategie von JC Decaux mit dem Ziel, die digitale Transformation von OoH zu beschleunigen. Im Lauf seiner Karriere gründete er mehrere Unternehmen, darunter Adream, Actustar und Adledge, und war zudem für die französische Agenturgruppe Havas, bei Fifty-Five und Mediamath tätig.

Richard Saturley, CMO der WOO, sagt: „Es gibt keinen besseren Experten für die Chancen und Herausforderungen der Datenrevolution als Sylvain. Er ist eine anerkannte Autorität für datengestützte Technologien in allen Bereichen der Medien, während JC Decaux unter seiner Führung viele Entwicklungen vorantreibt, die die Out-of-Home-Branche transformieren.“