Was Absen vor einem Monat ausgewählten DooH-Netzwerken am Hauptsitz in Shenzen präsentierte, wurde nun auf der ISE-Schwestermesse Infocomm China auch mit der breiteren Öffentlichkeit geteilt. Dazu hat Absen in einem White Paper die größten technischen Herausforderungen von DooH-Netzwerkbetreibern identifiziert wie mangelnde Wetterfestigkeit und UV-Schutz, zu hohe Wärmeableitung und Stromverbrauch sowie eine fehlende Helligkeitsabfallkontrolle.

Absen testet in einem Openair-Showroom auf dem Dach des Unternehmenssitzes im Süden von China die hauseigenen Outdoor-Screens unter realen Betriebsumgebungen. Basierend auf den langjährigen Erfahrungen in der LED-Entwicklung wurde die A25 Outdoor-Serie entwickelt, die laut Absen weniger als 1 KWh/m² pro Tag verbraucht und damit im Vergleich zu herkömmlichen Produkten eine Energieeinsparung von bis zu 50 Prozent (im Black-Screen-Modus).

Relevant für den Geschäftsplan von DooH-Netzwerkbetreibern ist die 10-jährige Garantie sowie eine Null-Anzahlungs-Politik. Absen will DooH-Unternehmen ihr Betriebskosten zu senken und ermöglicht mit Finanzierung eine geringere Eintrittsbarriere in den DooH-Markt.