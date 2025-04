Der DSS Europe – das weiß jeder, der schon einmal da war – ist das Davos für die Digital Signage-Branche. Wer das Who-is-Who der Industrie kennen lernen will und die brennendsten Fragen des Marktes mitdiskutieren will, der sollte vom 21. bis 23. Mai nach München ins Hilton Munich Airport kommen. Bis zum Freitag, dem 25. Mai gibt es noch alle Tickets mit 30 Prozent Rabatt.

Ticketoptionen für den DSS Europe 2025 Tag 1 (21. Mai): Digital Signage Tech Forum

Digital Signage Tech Forum Tag 2 & 3 (22.–23. Mai) : Managed Signage Strategy Conference

: Managed Signage Strategy Conference Alle drei Tage (21.–23. Mai): Gesamtpaket Optional kann die Übernachtung im Hilton Munich Airport mit Frühstück für eine oder zwei Nächte hinzugebucht werden. Hier geht es zur Registrierung.

Schwerpunkt: Wie umgehen mit der wirtschaftspolitischen Schieflage?

Jeder der drei Konferenztage wird einen eigenen Schwerpunkt haben. Zentrales Thema in allen Sessions wird aber sein, wie die Digital Signage-Branche von Zöllen und Lieferketten-Disruption betroffen ist, was auf Unternehmen zukommen wird und welche sicheren Strategien es gibt. Einen detaillierten Einblick in das Programm gibt dieser Artikel: