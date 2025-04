Ocean Outdoor UK machte zum 55. Earth Day am 22. April 2025 mit einer groß angelegten DooH-Kampagne auf Umweltthemen aufmerksam. In acht Städten Großbritanniens werden auf insgesamt 61 DooH-Screens über den Tag verteilt Botschaften der globalen Initiative „Our Power, Our Planet“ gezeigt. Die Aktion unterstützt das Ziel, die weltweite Produktion erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen. Alle eingesetzten Screens laufen dabei nach Angaben von Ocean das ganze Jahr über ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen.

In London lud der Außenwerber die Öffentlichkeit erstmals auch zu einem besonderen Event auf dem ikonischen Piccadilly-Lights-Screen am Piccadilly Circus ein: Um 19 Uhr enthüllte Ocean Outdoor ein großes Mosaik mit dem Titel „Apollo 8 Earthrise Sea and Space“. Gestaltet wurde es von Kindern, die darin zeigen, was ihnen der Ozean bedeutet. Den Screen-Slot für das Kunstwerk sponserte der Eigentümer der DooH-Fläche, Landsec.

Die 19-Uhr-Vorstellung ist Teil einer dreitägigen Ausstellung mit Kunst über Meer und Weltraum, die ab dem 20. April im „The Venue“ von Landsec stattfand, dem LED-befüllten Event-Raum unter dem Piccadilly-Lights-Gebäude, der zunächst als „Below the Lights“ eröffnet wurde. Außerdem stellt Ocean Outdoor im April Werbeflächen für den Canal & River Trust zur Verfügung, den der Außenwerber als Teil seiner Wohltätigkeitsinitiative unterstützt. Die Kampagne der Organisation trägt den Titel „Drops in the Ocean“ und rückt die Tierwelt entlang der 2.000 Meilen langen britischen Wasserstraßen in den Fokus, die von der Organisation geschützt wird.

Der Earth Day wurde erstmals 1970 in den USA ins Leben gerufen. Damals gingen rund 20 Millionen Menschen auf die Straße, um sich für Umwelt- und Klimaschutz starkzumachen – der Startpunkt einer weltweiten Umweltbewegung.