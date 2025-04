It Works hat seine OoH-Buchungsplattform Locatrics um den „Eco Check“ erweitert. Das neue Feature berechnet den CO2-Footprint von analogen sowie digitalen Außenwerbekampagnen und kompensiert diese mit entsprechend zertifizierten Projekten. Zusätzlich kalkuliert das Tool Alternativpläne, die bei gleichen Leistungswerten eine bessere CO2-Bilanz aufzeigen.

Erste It Works-Berechnungen anhand realer Kampagnen zeigen, dass sich der CO2-Footprint durch eine Neugewichtung innerhalb eines Außenwerbe-Mediaplans um mehr als 30 Prozent reduzieren lässt – bei identischem Werbedruck. Wesentliche Faktoren sind hier die richtige Auswahl der analogen Werbeträger und auch der Mix von klassischen und digitalen Flächen. „Grundsätzlich haben digitale Außenwerbekampagnen eine bessere Öko-Bilanz als die analogen“, erklärt Bernd Rabsahl, CEO der It Works Group, „aber nicht immer die besseren Leistungswerte – ganz besonders in ländlichen Regionen. Diese beiden Parameter perfekt auszutarieren, erfordert planerisches Fingerspitzengefühl. Aber nur so entsteht eine echte Twin Transformation in der Mediaplanung.“

Für die CO2-Kompensation arbeitet It Works mit Climatepartner zusammen. Das Unternehmen berücksichtigt bei der Ermittlung von CO2-Emissionen unter anderem die Papierproduktion, den Druck der Motive, die Anbringung inklusive Logistik sowie den Stromverbrauch bei entsprechender Beleuchtung, Servern und Netzen. Kompensiert wird beispielsweise durch Waldschutzprojekte oder die Renaturierung von Mooren.