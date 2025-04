Die Laya Group, eine Serviceplan-Tochter, ist seit Juli 2024 Partner von Rossmann. Die Mediaagentur unterstützt die Drogeriekette als „Retail Media as a Service“-Dienstleister. Im Dezember 2024 startete Rossmann sein Retail-Media-Angebot mit dem Format „Sponsored Product Ads“ im Onlineshop für endemische Marken. Dieses Jahr will der Händler das Geschäft weiter ausbauen und erstmals auch digitale Instore-Werbung in den Filialen einführen.

Laut Laya möchte Rossmann das Geschäftsfeld Retail Media nachhaltig etablieren und baut den Bereich momentan intern aus. „Mit der Laya Group haben wir einen Partner mit langjähriger und umfassender Erfahrung gefunden, der uns professionell beim Setup und Betrieb von Retail Media unterstützt, um es sukzessive für Rossmann zu erschließen“, sagt Luisa Ballé, Teamleitung Retail Media Solutions bei Rossmann. Im ersten Schritt hatte man zunächst die Technologie für eine standardisierte Kampagnenausspielung und -optimierung aufgesetzt.

Laya unterstützt die Drogeriekette zudem mit seinem Ad Operations Team bei Kampagnen, die im Managed Service in der Technologie von Rossmann umgesetzt werden. Darüber hinaus berät die Agentur Rossmann beim Setup weiterer Retail Media-Produkte, wie Display Ads oder Native Ads. “Uns ist es wichtig den Retai- Media-Ansatz ganzheitlich zu betrachten und gegebenenfalls auch neue Formate zu etablieren, die strategisch gut auf den Omnichannel-Gedanken einzahlen,” sagt Luisa Ballé. “Sicherlich wird unsere App hier eine zentrale Rolle spielen, die aktuell 10 Millionen aktive Nutzer im Monat erreicht und damit einen attraktiven Werbekanal für Werbetreibende darstellt.“

Die Laya Group ist eine ehemalige Signa-Tochter. Sie ist zwar nach wie vor für das Retail-Media-Geschäft von Galeria verantwortlich, gehört aber seit April 2024 zu Serviceplan.