Ocean Outdoor hat seine jährliche Digital Creative Competition in Großbritannien, den nordischen Ländern, den Niederlanden und Deutschland gestartet. Der Wettbewerb will besonders starke und originelle Ideen für DooH-Kampagnen belohnen.

Ocean betont, dass Kampagnen früherer Gewinner bereits mehrere Cannes Lions und viele andere internationale Auszeichnungen erhalten haben.

Einsendeschluss für die Kampagnen ist der 29. August 2025. Auf der Webseite der Digital Creative Competition können sich Kreative und Unternehmen bewerben. Um das Verfahren einfach zu halten, sollten die Beiträge Jpeg-Bilder oder ein kurzes Video mit einer schriftlichen Beschreibung von 200 Wörtern kombinieren.

Die Einreichungen für alle sieben Wettbewerbe in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, den Niederlanden, Deutschland und dem Vereinigten Königreich werden in den jeweiligen Ländern von unabhängigen Fachjurys bewertet.

Die Gewinner werden am 16. Oktober auf sechs Branchenveranstaltungen gleichzeitig bekannt gegeben.

Alle wollen den Grand Prix

Die 13 kommerziellen und gemeinnützigen Gold-Preisträger aus jedem Land werden dann um den Grand Prix konkurrieren, einen zusätzlichen Preis, der im Januar 2026 bekannt gegeben wird. Die Gewinner des Grand Prix erhalten einen Platz auf Premium-DooH-Screens in allen sieben Ländern.

Der erste Grand Prix des vergangenen Jahres ging an McVitie’s und To Boldly Go. Ihre europäische Kampagne soll Ende April online gehen. Ocean Studio wird sie filmen und ein Asset erstellen, das über die eigenen digitalen und sozialen Kanäle der Gewinner verbreitet wird.

Helen Haines, Ocean Group Director of Strategic Projects, sagt: „Der Wettbewerb von Ocean unterscheidet sich von anderen Auszeichnungen, weil er kreative Ideen fördert, die noch nicht umgesetzt wurden, originelle Konzepte unterstützt und DooH als markenbildenden Kanal und als Tor zum globalen Erfolg aufwertet. DooH entwickelt sich ständig weiter. Eine Kombination aus besseren Bildschirmen, neuen Formaten, cleverer Technologie und Publikumsdaten bietet Marken, Agenturen und Kreativen noch mehr Möglichkeiten, spektakuläre Arbeiten zu erstellen. In einer Welt des datengesteuerten Targetings und der suboptimalen Werbung war es noch nie so wichtig, kreative Arbeit zu liefern, die weit über den physischen Bereich hinaus gesehen und in Erinnerung behalten wird.“

Auch Sparte für gemeinnützige Organisationen

In diesem Jahr gibt es zwei Preiskategorien: für kommerzielle Marken und gemeinnützige Organisationen. Die Teilnahme an den Wettbewerben ist kostenlos. Die drei besten Ideen in jeder Kategorie werden mit Preisen ausgezeichnet. Die siegreichen Konzepte erhalten Sendezeit auf den DooH-Screens des Ocean-Netzwerks in dem Land, in dem sie teilnehmen, und teilen sich Preisgelder in Höhe von 500.000 Britischen Pfund.

Für schwedische Teilnehmer gibt es eine zusätzliche Kategorie, in der Beiträge gesucht werden, die für The Halo, Teil der Westfield Mall of Scandinavia, entworfen wurden. Norwegen und Schweden bieten auch einen Wettbewerb für Schulen an.