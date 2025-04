Sharp NEC Display Solutions Europe wird auf der Passenger Terminal Expo 2025 vom 8. bis 10. April 2025 in Madrid seine speziell für die Luftfahrtindustrie entwickelten Digital Signage-Lösungen präsentieren. Gerade im Bereich FIDS ist Sharp/NEC stark und kann auf zahlreiche Installationen weltweit verweisen.

Für FIDS sowie für Werbe-Displays zeigt der Hersteller die Screens der Sharp Multisync M- und P-Serie, mit modularem Design sowie anpassbarem Raspberry Pi und Intel SDM Slot-in Computing. In Kombination mit dem Metallgehäuse bieten die Displays sowohl Flexibilität als auch die nötige Robustheit.

Auch dabei: die Sharp LED-FE123 mit Flip-Chip-SMD-Technologie. Mit 60 Prozent weniger Stromverbrauch bei gleicher Helligkeit kann die Sharp LED-FE123 die Betriebskosten senken und gleichzeitig kontrastreiche Inhalte darstellen, selbst in lichtdurchfluteten Terminalgebäuden. Zudem ist sie gegen Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten für die EMV-Klasse B zertifiziert.

E-Paper für Check-ins

Für Kontrollräume ist außerdem die IP-basierte Lösung Hiperwall 9.x dabei, die zusammen mit den Sharp-Screens ein Ökosystem für C&C-Anwendungen bietet.

In Zeiten von teurer Energie darf eine E-Paper-basierte Lösungen nicht fehlen: Sharp/NEC bringt auch das Sharp EP-C131 in 13 Zoll und das neue E-Paper-Display-Modell in A2-Größe mit. Der Anbieter sieht hier Potenzial unter anderem für den Check-in, für Wegweiser und für Gate-Informationen.

Sharp/NEC ist auf der Passenger Terminal Expo Madrid in Halle 9 am Stand 9424 zu finden.