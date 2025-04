Zu Beginn des Jahres sorgte Poppulo für Aufsehen in der Branche, als das Unternehmen den Wettbewerber Reach Media Network übernahm – einen Digital-Signage-Anbieter, der sich auf kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert hat. Bisher war Poppulo vor allem für seine Enterprise-Lösungen bekannt, doch unter der neuen CEO Ruth Fornell erweitert das Unternehmen nun sein Angebot gezielt in den Einstiegs- und Mittelstandsmarkt.

Reach betreut derzeit rund 9.000 Kunden mit 25.000 Lizenzen und ist damit ein klassischer SMB-Spezialist. Poppulo hingegen zählt 4.500 Kunden, darunter die Hälfte der Fortune 100, und verwaltet mehr als 550.000 Abolizenzen in 80 Ländern.

Die Reach-Marke und -Plattform bleiben bestehen und sollen die modulare Plattform von Poppulo ergänzen. Mit einer klaren Buy-and-Build-Strategie plant das Unternehmen weitere Übernahmen, um sein Umsatzwachstum zu beschleunigen und seine User-Basis weiter auszubauen.

Der Unternehmensspezialist

Mit der Übernahme von Reach ist Poppulo zu einem rund 130 Millionen Dollar schweren Unternehmen mit etwa 600 Mitarbeitern gewachsen. „2024 war das beste Jahr unserer jüngeren Firmengeschichte, mit zweistelligem Buchungswachstum, Rekordwerten in der Kundenzufriedenheit (NPS) und der Kundenbindung (Net Retention Rate)“, sagt Ruth Fornell. Das Unternehmen gehört unter den Softwareanbietern zu den weltweit größten auf dem Markt und sieht sich geografisch gut aufgestellt.

Neben dem FWI-Hauptsitz in Denver und dem Reach-Hauptsitz in Minneapolis verfügt Poppulo auch über ein großes Team in Irland und Bangalore, Indien, und ist damit ein wirklich globaler Anbieter.

Nach der Übernahme von Poppulo durch Four Winds Interactive im Jahr 2021 und dem Rebranding der Gruppe brauchte der Markt eine Weile, um sich anzupassen. Jüngste Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Marke Poppulo von den Kunden inzwischen weitgehend anerkannt und akzeptiert wird.

Poppulo bietet weit mehr als nur Digital Signage – das Unternehmen versteht sich als Experte für Unternehmenskommunikation. Seine Lösungen decken sowohl Kunden als auch Arbeitnehmer-seitige Digital-Signage-Anwendungen ab und ermöglichen zudem eine umfassende Multi-Channel-Kommunikation für Mitarbeiter über E-Mail, Mobilgeräte und Microsoft 365.

Ein Großteil der Digital-Signage-Touchpoints von Poppulo kommt ist Customer-facing, in Bereichen wie Flughäfen (FIDS), Banken, Automobilunternehmen, Hotels, Resorts und dem Einzelhandel. „Wir sorgen für eine nahtlose Customer Journey in vielen Branchen – insbesondere in Casinos, wo Poppulo als weltweiter Marktführer gilt“, sagt CEO Ruth Fornell.

„Personalisierte Kommunikation in großem Maßstab“

Neben der Kundenkommunikation wächst auch die Nachfrage nach Lösungen für die interne Unternehmenskommunikation. Laut Poppulo-CEO Ruth Fornell wurde der Austausch mit und unter Mitarbeitern durch die Pandemie vor fünf Jahren erheblich beeinträchtigt. Heute ist es für Unternehmen wichtiger denn je, ihre Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg zu synchronisieren, um die Produktivität zu steigern.

„Die Arbeitswelt ist dynamischer denn je. Wir helfen Unternehmen, personalisierte Kommunikation in großem Maßstab bereitzustellen – mit der richtigen Botschaft, zur richtigen Zeit, über den richtigen Kanal und in der passenden Sprache“, erklärt Ruth Fornell.

Typische Einsatzbereiche sind Digital-Signage-Screens in Lobbys, Unternehmenszentralen oder Produktionshallen. „Oft integrieren wir unsere Lösungen mit Drittanbieter-Systemen, um Mitarbeiterinformationen visuell darzustellen.“ Darüber hinaus betreibt Poppulo auch Displays in Vertriebs- und Kundenkontaktzentren und konkurriert hier mit Anbietern wie Appspace und Korbyt.

Poppulos Lösungen für die Mitarbeiterkommunikation fügen sich nahtlos in das Microsoft-Ökosystem ein, das viele Unternehmenskunden bereits nutzen. Oft starten Kunden mit einem einzelnen Anwendungsfall und weiten die Integration dann schrittweise aus. „Unsere Plattform ist zukunftssicher, für jede Unternehmensgröße geeignet und bietet höchste Sicherheit sowie eine geschäftskritische Betriebsdauer“, betont Ruth Fornell.

Wachstum durch Partnerschaften und Expansion in Europa

Ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie sind neue Partnerschaften. Zu den jüngsten europäischen Partnern zählen Pyramid Computer und Simply NUC. Zudem wird Poppulo die bestehende Zusammenarbeit mit der Mediaplayer-Marke Brightsign weiter ausbauen. Um den europäischen Markt effizienter zu bedienen, eröffnete das Unternehmen ein Lager in den Niederlanden, von dem aus Lieferungen innerhalb der EU schneller abgewickelt werden können. Aktuell stammen 70 % der Umsätze noch aus den USA, doch Europa rückt zunehmend in den Fokus.

Einen zusätzlichen Wachstumsschub erwartet Poppulo durch den neuen webbasierten Composer, ein Authoring Tool, sowie durch erweiterte Produktfunktionen und die Integration von GenAI zur effizienteren Inhaltserstellung und -verwaltung.

Zudem verstärkt das Unternehmen sein Führungsteam: Mit John Schweikert, der zuvor bei Sagenet tätig war, gewinnt Poppulo einen erfahrenen Experten. Als neuer General Manager wird er das globale Digital Signage-Geschäft des Unternehmens leiten.