Die französische Retail-Media-Plattform Criteo schließt die Lücke zum physischem Raum: Neben den Video-, Display- und Sponsored Product Ads gibt es auf Criteo jetzt auch eine Onsite-Video-Lösung. Die Lösung integriert Shoppable-Video-Werbeformate direkt in die digitalen Schaufenster von Criteos Retail-Media-Partnern. Sie soll es Marken und Werbetreibenden ermöglichen, Storytelling und Verkauf am Point of Sale nahtlos miteinander zu verknüpfen. Die Kombination aus Online und Offline soll ihnen helfen, sowohl Markenaffinität als auch Conversion steigern.

Mit der Einführung von Onsite-Videos will sich Criteo seine Plattform zur Full-Funnel-Lösung für Retail Media beziehungsweise Commerce Media ausbauen. Damit wird der französische Anbieter dem nun bereits zwei Jahre währenden Hype um Instore-Werbung gerecht: Studien zufolge kann Instore Retail Media bis zu 70 Prozent Bruttomargen generieren und damit eine wertvolle Einnahmequelle für Retailer eröffnen.

Interne Analysen von Criteo zeigen, dass User, die eine Kombination aus Onsite-Video, Display und gesponserten Produkten sehen, eine 5,6-fach höhere Conversion-Rate aufweisen als solche, die nur Sponsored Product Ads sehen. Ebenso konnte ein 5,6-facher Anstieg bei der Gewinnung von Neukunden beobachtet werden.

„Diese Nachricht kommt zu einem wirklich aufregenden Zeitpunkt für Retail Media“, sagt Jill Orr, Managing Director Enterprise EMEA bei Criteo. „Video ist nicht nur ein ansprechendes Format für Konsumentinnen und Konsumenten – es erweitert auch die Möglichkeiten im Upper Funnel-Marketing hinsichtlich Awareness und Consideration. Dies ist nicht nur entscheidend für positive Geschäftsergebnisse, sondern auch für die Schaffung einzigartiger und bedeutungsvoller Erlebnisse für die Kundinnen und Kunden.“