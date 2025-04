Der in Großbritannien ansässige Digital Signage-ISV Screencloud hat sich eine bedeutende Investition des europäischen Tech-Investors Tenzing gesichert. Als Google ChromeOS-Partner ist Screencloud auf Unternehmenskommunikation und allgemeine Digital Signage-Projekte spezialisiert. Mit vergleichbaren Umsätzen wird nun neben Navori auch Screencloud von Private Equity kontrolliert und ist als Buy-and-Build-Kern positioniert.

Der Markt für Digital Signage-Software konsolidiert sich noch schneller als ursprünglich erwartet. Private-Equity-Investoren kaufen sich in führende Digital Signage ISVs wie Screencloud oder Navori ein, um marktführende Plattformen zu kaufen und aufzubauen. Digital Signage CMS-Plattformen sind ein Skalenspiel, bei dem die Größe – also die installierte Basis – eine Rolle spielt. Insbesondere das Aufkommen von AI beschleunigt die Konsolidierung, da vor allem große Marktteilnehmer in der Lage sind, die Investitionen zu verwalten.

Mehr M&A

Screencloud wurde 2015 von drei britischen Unternehmern gegründet und wird von CEO Mark McDermott geleitet. Heute bedient Screencloud mehr als 10.000 Organisationen und generiert rund 20 Millionen Euro wiederkehrenden Umsatz mit Niederlassungen in Großbritannien, den USA und einem großen Entwicklungsteam in Thailand. Screencloud bedient einen vielfältigen globalen Kundenstamm in zahlreichen Branchen.

Screencloud plant, mit Tenzing – das Niederlassungen in London, München und Stockholm hat – in AI-Technologien zu investieren, um die Contenterstellung zu vereinfachen und zu automatisieren. Zusätzlich will der Investor weitere M&A-Möglichkeiten prüfen.