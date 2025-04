WOO-Kongress 2025 OoH-Branchentreff in Mexiko City

Die World Out of Home Organization (WOO) veranstaltet ihren bisher größten Jahreskongress vom 4. bis 6. Juni 2025 in Mexiko City. Der Kongress dient als Plattform für den internationalen Austausch über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der OoH-Branche.

Geplant ist ein umfangreiches Programm mit zahlreichen Neuerungen. Zu den Speakern gehören unter anderem Sylvain Le Borgne, Global Chief Data Officer bei JC Decaux, Cathy O’Connor, CEO des australischen Unternehmens OOH! Media, sowie der ehemalige Outfront-CEO Jeremy Male und Anna Bager der OAAA (Outdoor Advertising Association of America). Weitere Speaker sollen bald bekannt gegeben werden.

Ein zentrales Element des Kongresses sind vier Breakout-Workshops unter dem Titel „Innovation und Turbulenzen“. Thematisch beschäftigen sie sich mit der Rolle von Innovation in einer instabilen Weltwirtschaft, der wachsenden Bedeutung von AI, der Weiterentwicklung von Publikumsmetriken sowie der veränderten Rolle von Automatisierung und Programmatic Marketing auf dem globalen Markt.

Zum ersten Mal wird es am Freitag, dem 6. Juni, eine zusätzliche Nachmittagssitzung geben. Außerdem setzt die Veranstaltung verstärkt auf Interaktivität, unter anderem durch Beiträge und Mitwirkung der Delegierten. Ein weiterer Programmhöhepunkt ist die Verleihung der „Global Awards“, bei der erstmals auch ein Preis für den Spezial-OoH-Bauten vergeben wird. Die Anzahl der Einreichungen soll bereits die vergangenen Jahre übertroffen haben.

Erwartet werden rund 600 Teilnehmer, was den Kongress zur bisher größten WOO-Veranstaltung macht. Der letztjährige Jahreskongress fand in Hongkong statt und verzeichnete laut WOO bereits eine Rekordzahl an Teilnehmern.